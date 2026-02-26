Зимняя Олимпиада — 2026
Пирог-рассольник вместо супа: курица, солёные огурцы и нежное тесто — пальчики оближешь, просят добавки все

Фото: D-NEWS.ru
Беру сметану, масло и муку — и готовлю нежнейшее тесто для старинного русского пирога-рассольника с курицей и солёными огурцами. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для семейного обеда или уютного ужина. Его необычность в том, что рассольник здесь не суп, а сочная солоноватая начинка, которая идеально дополняет пресное сметанное тесто без дрожжей. Получается обалденная вкуснятина: тонкое, рассыпчатое тесто с хрустящей румяной корочкой, а внутри — нежнейшая курица с пикантными огурчиками и ароматным луком, пропитанные бульоном и рассолом. За одним кусочком сразу тянется второй, оторваться невозможно.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 325 г муки, 155 г сметаны, 95 г сливочного масла, 1 яйцо; для начинки — 400 г куриного филе, 1 солёный огурец, 1 луковица, 3 ст. ложки куриного бульона, 2–3 ст. ложки огуречного рассола, 3 ст. ложки сливочного масла, соль, перец. Замесите тесто из муки, сметаны и мягкого масла, уберите в холодильник. Лук обжарьте, добавьте измельчённый огурец, протушите. Отварную курицу мелко порубите, смешайте с зажаркой, влейте бульон и рассол. Раскатайте тесто, выложите начинку, накройте вторым пластом, защипните края, смажьте яйцом и выпекайте при 180°C 35–45 минут до румяной корочки. Пирог хорош и к бульону, и с чаем.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

