Топ-9 рецептов манника на любой вкус без лишних хлопот

Что может быть лучше домашнего пирога к чаю? Только манник на кефире! Минимум хлопот, максимум удовольствия. В этом сборнике вы найдете проверенные рецепты идеального манника: высокого, влажного и ароматного. Выбирайте рецепт по душе и убедитесь, что идеальная выпечка доступна каждому.
Манник на кефире с лимонной цедрой
Манник с карамельными яблоками
Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами
Манник на кефире за час без духовки
Мраморный десерт без муки и с апельсиновой ноткой
Как испечь легкий манник, который не осядет
Ленивый рецепт манника на кефире
Манник на кефире с лимонной цедрой
Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для любителей домашней выпечки. Манник на кефире получается нежным, пышным и всегда удается даже у начинающих хозяек. Главное правило — дать манке настояться в кефире не меньше часа, чтобы крупа как следует размякла.
В отдельной посуде растирают яйца с сахаром до пышной пены, добавляют мягкое сливочное масло и соединяют с набухшей манкой. Просеянную муку обязательно смешивают с разрыхлителем и порциями вводят в тесто вместе с ванилином и натертой лимонной цедрой. Аромат цитруса придает выпечке особую свежесть. Тесто выкладывают в подготовленную форму и выпекают при умеренной температуре около трех четвертей часа. Готовность пирога определяют по сухой деревянной шпажке. Перед подачей манник должен полностью остыть, чтобы его текстура стала идеально ровной и нежной.
Манник с карамельными яблоками
Этот вариант манника отличается особой влажностью и насыщенным пряным ароматом благодаря печеным яблокам и специям. Первым делом соединяют сухую манку с кефиром и оставляют смесь на столе примерно на час. Яблоки нарезают некрупными дольками: одну часть слегка припускают на сковороде с маслом и сахаром до карамелизации, другую оставляют свежей для украшения верха.
В разбухшую манку вводят яйца, остатки сахарного песка, соль, топленое масло и выбранные специи. Соду гасят непосредственно в кефире и тщательно размешивают тесто до гладкости. Подготовленную форму присыпают манкой, наливают первый слой теста, выкладывают на него протомленные в масле яблоки и закрывают их оставшейся массой. Сверху красиво раскладывают свежие дольки и сбрызгивают их жидким медом. Благодаря медовой стружке верхушка пирога приобретает тонкую хрустящую глазурь. Выпекают десерт при стандартной температуре около 50 минут до насыщенного золотистого цвета.
Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами
Приготовьте манник по-новому — с клубникой и шоколадными прожилками. Пирог получается очень сочным, с приятной кислинкой и красивым рисунком в разрезе.
Манку заранее соединяют с кефиром и дают настояться, пока крупа не набухнет. Ягоды промывают, обсушивают, нарезают и слегка присыпают сахаром. Часть клубники разминают для получения ароматного сока. В подготовленную основу вводят мягкое сливочное масло, яйца, оставшийся сахар, ванилин и цедру цитрусовых. Тесто хорошо вымешивают и делят на две равные порции, в одну из которых подмешивают какао.
В смазанную маслом форму начинают выкладывать тесто хаотично: сначала ложку светлой массы, затем темной, пересыпая ягодами и поливая соком. Важно не перемешивать слои, чтобы сохранить мраморный эффект. Выпекают пирог при умеренной температуре около трех четвертей часа.
Манник на кефире за час без духовки
Этот рецепт манника удивит даже опытных хозяек: добавление творога, прошедшего заморозку, кардинально меняет текстуру пирога. После размораживания творог становится похож на нежный крем, который при выпечке делает мякиш влажным и бархатистым. Мультиварка идеально подходит для такого теста.
Начинают с замачивания манки в теплом кефире. Творог заранее замораживают, а затем размораживают до комнатной температуры. Яйца с сахаром взбивают в пышную пену, добавляют творог и ваниль, после чего смешивают с манкой и разрыхлителем. Тесто выливают в смазанную маслом чашу мультиварки и выпекают около часа. Готовый манник поражает своей нежностью и сочностью.
Мраморный десерт без муки и с апельсиновой ноткой
Знакомый многим манник можно превратить в эффектный полосатый пирог, добавив в тесто какао и апельсиновую цедру. Цитрусовая нотка делает вкус более ярким и свежим, а простота приготовления остается неизменной.
Кефир соединяют с манкой и оставляют на некоторое время, чтобы крупа размякла. Затем вливают растопленное масло, вбивают яйца, всыпают сахар, разрыхлитель и немного соли. Половину теста откладывают и смешивают с какао-порошком. В форму для выпечки по очереди выкладывают ложки белого и шоколадного теста, создавая произвольный мраморный узор. Выпекают до готовности при стандартной температуре. Пирог получается не только красивым, но и очень нежным, с приятным послевкусием апельсина.
Как испечь легкий манник, который не осядет
Этот рецепт для тех, кто ценит простоту и безупречный результат. Манник на кефире без муки получается невероятно нежным благодаря двум секретам: длительному набуханию крупы и замене сливочного масла растительным. Кефир соединяют с манкой и оставляют минимум на час. Яйца взбивают с сахаром и щепоткой соли, смешивают с набухшей массой, добавляют разрыхлитель и масло. Тесто выливают в форму и выпекают при умеренном нагреве около трех четвертей часа. После выключения пирог должен полностью остыть в форме — это придает ему особую нежность. Готовый десерт отличается чистым сливочно-злаковым вкусом и отлично сочетается со сметаной или свежими ягодами.
Ленивый рецепт манника на кефире
Хотите удивить близких нежнейшим десертом, не проводя полдня у плиты? Этот манник на кефире готовится по принципу «смешал и выпекай». Манку заливают кефиром и оставляют на четверть часа для набухания. Тем временем взбивают яйцо с сахаром, соединяют с манной массой, добавляют чуть-чуть соды и по желанию — ванилин или цедру для аромата. Тесто выкладывают в форму и выпекают до румяной корочки. Пирог получается пышным, сочным и низкокалорийным, ведь в нем нет муки. Подавать его можно с чем угодно — от сметаны до свежих ягод. Этот рецепт точно покорит и детей, и взрослых.
Манник на кефире с яблоком
Для тех, кто любит сладкое, но заботится о фигуре, манник на кефире станет настоящей находкой. В этом рецепте нет муки и лишнего жира, поэтому пирог получается легким и полезным. Сначала манку заливают теплым кефиром и дают настояться, чтобы крупа набухла. Яйца взбивают с сахаром до пышной пены — это обеспечивает воздушность готового десерта. Затем обе части соединяют, добавляют разрыхлитель, щепотку соли и ванилин. Для сочности можно вмешать горсть изюма или натертое яблоко. Тесто выкладывают в форму и выпекают до готовности, которую проверяют деревянной палочкой. Готовый манник получается нежным и ароматным, с небольшой калорийностью. Его можно украсить йогуртом или кокосовой стружкой.
Шоколадный манник на кефире
Воссоздать вкус детства легко: приготовьте манник на кефире по простому рецепту. Манку замачивают в кефире на четверть часа — это залог пышности. Затем добавляют взбитое с сахаром яйцо, гашеную соду и немного какао для насыщенного цвета. Тесто выливают в силиконовую форму (смазывать ее не нужно) и выпекают при стандартной температуре примерно полчаса. Пирог получается с хрустящей корочкой и влажным, напоминающим бисквит, мякишем. Подавать его рекомендуют теплым, дополнив медом или ягодами.
