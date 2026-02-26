Топ-9 рецептов манника на любой вкус без лишних хлопот

Что может быть лучше домашнего пирога к чаю? Только манник на кефире! Минимум хлопот, максимум удовольствия. В этом сборнике вы найдете проверенные рецепты идеального манника: высокого, влажного и ароматного. Выбирайте рецепт по душе и убедитесь, что идеальная выпечка доступна каждому.

Манник на кефире с лимонной цедрой

Манник с карамельными яблоками

Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами

Манник на кефире за час без духовки

Мраморный десерт без муки и с апельсиновой ноткой

Как испечь легкий манник, который не осядет

Ленивый рецепт манника на кефире

Манник на кефире с яблоком

Шоколадный манник на кефире

Манник на кефире с лимонной цедрой

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для любителей домашней выпечки. Манник на кефире получается нежным, пышным и всегда удается даже у начинающих хозяек. Главное правило — дать манке настояться в кефире не меньше часа, чтобы крупа как следует размякла.

В отдельной посуде растирают яйца с сахаром до пышной пены, добавляют мягкое сливочное масло и соединяют с набухшей манкой. Просеянную муку обязательно смешивают с разрыхлителем и порциями вводят в тесто вместе с ванилином и натертой лимонной цедрой. Аромат цитруса придает выпечке особую свежесть. Тесто выкладывают в подготовленную форму и выпекают при умеренной температуре около трех четвертей часа. Готовность пирога определяют по сухой деревянной шпажке. Перед подачей манник должен полностью остыть, чтобы его текстура стала идеально ровной и нежной.

Манник на кефире с лимонной цедрой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Манник с карамельными яблоками

Этот вариант манника отличается особой влажностью и насыщенным пряным ароматом благодаря печеным яблокам и специям. Первым делом соединяют сухую манку с кефиром и оставляют смесь на столе примерно на час. Яблоки нарезают некрупными дольками: одну часть слегка припускают на сковороде с маслом и сахаром до карамелизации, другую оставляют свежей для украшения верха.

В разбухшую манку вводят яйца, остатки сахарного песка, соль, топленое масло и выбранные специи. Соду гасят непосредственно в кефире и тщательно размешивают тесто до гладкости. Подготовленную форму присыпают манкой, наливают первый слой теста, выкладывают на него протомленные в масле яблоки и закрывают их оставшейся массой. Сверху красиво раскладывают свежие дольки и сбрызгивают их жидким медом. Благодаря медовой стружке верхушка пирога приобретает тонкую хрустящую глазурь. Выпекают десерт при стандартной температуре около 50 минут до насыщенного золотистого цвета.

Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами

Приготовьте манник по-новому — с клубникой и шоколадными прожилками. Пирог получается очень сочным, с приятной кислинкой и красивым рисунком в разрезе.

Манку заранее соединяют с кефиром и дают настояться, пока крупа не набухнет. Ягоды промывают, обсушивают, нарезают и слегка присыпают сахаром. Часть клубники разминают для получения ароматного сока. В подготовленную основу вводят мягкое сливочное масло, яйца, оставшийся сахар, ванилин и цедру цитрусовых. Тесто хорошо вымешивают и делят на две равные порции, в одну из которых подмешивают какао.

В смазанную маслом форму начинают выкладывать тесто хаотично: сначала ложку светлой массы, затем темной, пересыпая ягодами и поливая соком. Важно не перемешивать слои, чтобы сохранить мраморный эффект. Выпекают пирог при умеренной температуре около трех четвертей часа.

Манник в стиле «зебра» с какао и ягодами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Манник на кефире за час без духовки

Этот рецепт манника удивит даже опытных хозяек: добавление творога, прошедшего заморозку, кардинально меняет текстуру пирога. После размораживания творог становится похож на нежный крем, который при выпечке делает мякиш влажным и бархатистым. Мультиварка идеально подходит для такого теста.

Начинают с замачивания манки в теплом кефире. Творог заранее замораживают, а затем размораживают до комнатной температуры. Яйца с сахаром взбивают в пышную пену, добавляют творог и ваниль, после чего смешивают с манкой и разрыхлителем. Тесто выливают в смазанную маслом чашу мультиварки и выпекают около часа. Готовый манник поражает своей нежностью и сочностью.

Мраморный десерт без муки и с апельсиновой ноткой

Знакомый многим манник можно превратить в эффектный полосатый пирог, добавив в тесто какао и апельсиновую цедру. Цитрусовая нотка делает вкус более ярким и свежим, а простота приготовления остается неизменной.

Кефир соединяют с манкой и оставляют на некоторое время, чтобы крупа размякла. Затем вливают растопленное масло, вбивают яйца, всыпают сахар, разрыхлитель и немного соли. Половину теста откладывают и смешивают с какао-порошком. В форму для выпечки по очереди выкладывают ложки белого и шоколадного теста, создавая произвольный мраморный узор. Выпекают до готовности при стандартной температуре. Пирог получается не только красивым, но и очень нежным, с приятным послевкусием апельсина.

Мраморный десерт без муки и с апельсиновой ноткой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как испечь легкий манник, который не осядет

Этот рецепт для тех, кто ценит простоту и безупречный результат. Манник на кефире без муки получается невероятно нежным благодаря двум секретам: длительному набуханию крупы и замене сливочного масла растительным. Кефир соединяют с манкой и оставляют минимум на час. Яйца взбивают с сахаром и щепоткой соли, смешивают с набухшей массой, добавляют разрыхлитель и масло. Тесто выливают в форму и выпекают при умеренном нагреве около трех четвертей часа. После выключения пирог должен полностью остыть в форме — это придает ему особую нежность. Готовый десерт отличается чистым сливочно-злаковым вкусом и отлично сочетается со сметаной или свежими ягодами.

Ленивый рецепт манника на кефире

Хотите удивить близких нежнейшим десертом, не проводя полдня у плиты? Этот манник на кефире готовится по принципу «смешал и выпекай». Манку заливают кефиром и оставляют на четверть часа для набухания. Тем временем взбивают яйцо с сахаром, соединяют с манной массой, добавляют чуть-чуть соды и по желанию — ванилин или цедру для аромата. Тесто выкладывают в форму и выпекают до румяной корочки. Пирог получается пышным, сочным и низкокалорийным, ведь в нем нет муки. Подавать его можно с чем угодно — от сметаны до свежих ягод. Этот рецепт точно покорит и детей, и взрослых.

Как испечь легкий манник, который не осядет Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Манник на кефире с яблоком

Для тех, кто любит сладкое, но заботится о фигуре, манник на кефире станет настоящей находкой. В этом рецепте нет муки и лишнего жира, поэтому пирог получается легким и полезным. Сначала манку заливают теплым кефиром и дают настояться, чтобы крупа набухла. Яйца взбивают с сахаром до пышной пены — это обеспечивает воздушность готового десерта. Затем обе части соединяют, добавляют разрыхлитель, щепотку соли и ванилин. Для сочности можно вмешать горсть изюма или натертое яблоко. Тесто выкладывают в форму и выпекают до готовности, которую проверяют деревянной палочкой. Готовый манник получается нежным и ароматным, с небольшой калорийностью. Его можно украсить йогуртом или кокосовой стружкой.

Шоколадный манник на кефире

Воссоздать вкус детства легко: приготовьте манник на кефире по простому рецепту. Манку замачивают в кефире на четверть часа — это залог пышности. Затем добавляют взбитое с сахаром яйцо, гашеную соду и немного какао для насыщенного цвета. Тесто выливают в силиконовую форму (смазывать ее не нужно) и выпекают при стандартной температуре примерно полчаса. Пирог получается с хрустящей корочкой и влажным, напоминающим бисквит, мякишем. Подавать его рекомендуют теплым, дополнив медом или ягодами.

Ранее мы писали про курицу, от которой невозможно оторваться: топ-5 лучших рецептов