12 февраля 2026 в 11:11

Манник на кефире с яблоком за полчаса

Манник на кефире с яблоком за полчаса
Манник на кефире — спасение для тех, кто любит сладкое, но следит за фигурой. Без муки, с минимумом жира, он получается легким и ароматным. Идеально для диеты!

Рецепт манника на кефире начинается с набухания: смешайте стакан манной крупы с 250 мл кефира комнатной температуры, оставьте на полчаса. Пока ждете, взбите 2 яйца с 100 г сахара до пены — это ключ к воздушности. Добавьте в манку яйца, чайную ложку разрыхлителя (или соду с уксусом), щепотку соли и ванильный сахар. Для изюминки всыпьте горсть изюма или тертое яблоко — десерт станет сочнее. Тесто выльем в форму с пергаментом, выпекаем при 170 градусах 35-40 минут. Проверьте готовность зубочисткой — вышла из теста сухая, значит можно выключать духовку! Этот манник на кефире богат белком, помогает кишечнику и всего 210 ккал на 100 г. Украсьте кокосовой стружкой или йогуртом сверху.

Удивите близких этим шедевром — манник на кефире войдет в ваш топ-рецептов навсегда!

Ранее мы поделились рецептом тушеной капусты без мяса.

манник
пироги
выпечка
рецепты
кефир
похудение
калорийность
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
