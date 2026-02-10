Тушеная капуста без мяса на сковороде: гарнир для похудения

Капуста неспроста считается одним из лучших продуктов для похудения. При минимуме калорий она содержит массу клетчатки и полезных веществ, а также стимулирует работу ЖКТ. Делимся рецептом вкуснейшей тушеной капусты без мяса: идеально для худеющих, постящихся и веганов.
Ингредиенты
- Белокочанная капуста — 1 кг
- Репчатый лук — 1 шт.
- Томатная паста — 4 ст. л.
- Растительное масло — 2–3 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец, соль — на свой вкус
Подготовьте овощи. С лука снимите шелуху, а с кочана — верхние жухлые листья. Луковицу нашинкуйте мелким кубиком, капусту — соломкой.
Хорошо разогрейте сковороду, влейте масло, затем всыпьте лук и жарьте пару минут до прозрачности. Следом всыпьте часть капусты, перемешайте с солью. Затем добавьте остатки капусты, посолите, поперчите и выложите лаврушку, перемешайте еще раз.
Убавьте огонь до минимума, накройте сковородку крышкой и тушите капусту 20–30 минут по вкусу (чем дольше тушатся овощи, тем мягче они будут). В процессе перемешивайте ингредиенты (примерно каждые пять минут), чтобы овощи не подгорели.
Когда капуста станет мягкой, вмешайте томатную пасту и тушите под крышкой еще 10 минут (все так же перемешивайте каждые пять минут).
Тушеную капусту можно подавать на стол!
- Время приготовления — 45 минут
- Калорийность — 67 ккал на 100 г
