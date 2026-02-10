Тушеная капуста без мяса на сковороде: гарнир для похудения

Капуста неспроста считается одним из лучших продуктов для похудения. При минимуме калорий она содержит массу клетчатки и полезных веществ, а также стимулирует работу ЖКТ. Делимся рецептом вкуснейшей тушеной капусты без мяса: идеально для худеющих, постящихся и веганов.

Ингредиенты

Белокочанная капуста — 1 кг

Репчатый лук — 1 шт.

Томатная паста — 4 ст. л.

Растительное масло — 2–3 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец, соль — на свой вкус

Подготовьте овощи. С лука снимите шелуху, а с кочана — верхние жухлые листья. Луковицу нашинкуйте мелким кубиком, капусту — соломкой.

Хорошо разогрейте сковороду, влейте масло, затем всыпьте лук и жарьте пару минут до прозрачности. Следом всыпьте часть капусты, перемешайте с солью. Затем добавьте остатки капусты, посолите, поперчите и выложите лаврушку, перемешайте еще раз.

Убавьте огонь до минимума, накройте сковородку крышкой и тушите капусту 20–30 минут по вкусу (чем дольше тушатся овощи, тем мягче они будут). В процессе перемешивайте ингредиенты (примерно каждые пять минут), чтобы овощи не подгорели.

Когда капуста станет мягкой, вмешайте томатную пасту и тушите под крышкой еще 10 минут (все так же перемешивайте каждые пять минут).

Тушеную капусту можно подавать на стол!

Время приготовления — 45 минут

Калорийность — 67 ккал на 100 г

