Если не знаете, куда деть творог, приготовьте этот пирог: на манке и с кокосовой стружкой

Если не знаете, куда деть творог, приготовьте этот пирог на манке с кокосовой стружкой. Благодаря манке пирог получается очень влажным, пористым и слегка воздушным, а кокосовая стружка придает ему насыщенный аромат. Порадуйте семью домашней выпечкой!

Для приготовления понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, стакан манной крупы, стакан сахара, 100 г кокосовой стружки, 100 г сливочного масла, стакан молока или кефира, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин.

Рецепт: сливочное масло растопите и остудите. В миске тщательно разомните творог вилкой. Добавьте яйца, сахар, соль и ванилин, хорошо перемешайте. Влейте молоко (кефир) и растопленное масло, снова перемешайте. Добавьте манку, кокосовую стружку и разрыхлитель. Замесите однородное тесто средней густоты. Накройте миску и оставьте тесто при комнатной температуре на 30–40 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте манкой или кокосовой стружкой. Выложите тесто в форму. Выпекайте 40–50 минут до золотисто-коричневой корочки и сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме — он станет плотнее, и его будет легче резать.

