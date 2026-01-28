С чаем, кофе и молоком этот творожный пирог сочетается на ура: остается вкусным на второй день

Этот творожный пирог с черносливом остается вкусным даже на второй день и сочетается с чаем, кофе и молоком на ура! Со временем пирог настаивается, тесто пропитывается влагой от начинки, становясь еще более нежным.

Для теста вам понадобится: 200 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 70 г сахара, яйцо, щепотка соли. Для начинки: 200 г чернослива без костей (можно предварительно замочить в горячей воде на 15 минут), 400 г творога 5--9%, банка сгущенного молока (380 г), 2 яйца, 1 ст. л. крахмала.

Приготовьте тесто: муку смешайте с солью и сахаром, натрите в нее холодное масло, добавьте яйцо и быстро замесите ком. Разделите тесто на две неравные части (примерно 2/3 и 1/3). Большую часть раскатайте и выложите в смазанную форму (диаметром 22--24 см), сформировав бортики. Равномерно распределите по дну чернослив. Для заливки смешайте блендером творог, сгущенку, яйца и крахмал до однородности. Вылейте творожную массу на чернослив. Сверху натрите на крупной терке оставшуюся часть теста, создавая «крошку». Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45--50 минут до золотистой крошки и пока серединка не застынет. Полностью остудите в форме.

