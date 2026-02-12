Зимняя Олимпиада — 2026
Шоколадный манник на кефире: легко и быстро

Шоколадный манник на кефире: легко и быстро Шоколадный манник на кефире: легко и быстро Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Помните бабушкин манник на кефире — мягкий, пропитанный кислинкой? Воссоздадим его легко, добавив нежный вкусовой акцент.

Для пирога понадобится стакан манки, стакан кефира 3,2%, яйцо, 2/3 стакана сахара, 1 ч. л. соды. Залейте манную крупу кефиром на 15–20 минут, чтобы она впитала влагу, это основа пышности. Взбейте яйцо с сахаром, вмешайте к набухшей крупе, введите гашеную соду и 2 ст. л. какао-порошка для красивого оттенка. Перелейте в силиконовую форму, не смазывая. Пеките при 190 градусах ровно 30 минут — корочка хрустит, внутри — влажный бисквит! Калорийность — всего 200 ккал на 100 г. Подавайте теплым с медом или фруктами.

Испеките прямо сейчас — этот манник на кефире вернет уют в дом!

Ранее мы поделились рецептом песочного печенья на манке.

манник
пироги
выпечка
рецепты
простые рецепты
похудение
калорийность
Александра Вкусова
А. Вкусова
