Шоколадный манник на кефире: легко и быстро

Помните бабушкин манник на кефире — мягкий, пропитанный кислинкой? Воссоздадим его легко, добавив нежный вкусовой акцент.

Для пирога понадобится стакан манки, стакан кефира 3,2%, яйцо, 2/3 стакана сахара, 1 ч. л. соды. Залейте манную крупу кефиром на 15–20 минут, чтобы она впитала влагу, это основа пышности. Взбейте яйцо с сахаром, вмешайте к набухшей крупе, введите гашеную соду и 2 ст. л. какао-порошка для красивого оттенка. Перелейте в силиконовую форму, не смазывая. Пеките при 190 градусах ровно 30 минут — корочка хрустит, внутри — влажный бисквит! Калорийность — всего 200 ккал на 100 г. Подавайте теплым с медом или фруктами.

