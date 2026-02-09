Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 10:32

Песочное печенье на манке: рецепт без яиц и сметаны в пост и для веганов

Песочное печенье на манке Песочное печенье на манке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Веганские десерты ничем не уступают выпечке с продуктами животного происхождения. Тем более они идеально подходят для постящихся, аллергиков и людей с непереносимостью лактозы. Делимся рецептом песочного печенья на манке, в котором нет сметаны и яиц.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 2 стакана
  • Манка — 1/2 стакана
  • Кислое варенье (из брусники, смородины или по вкусу) — 1/2 стакана
  • Растительное масло без запаха — 1/2 стакана
  • Банан спелый — 1/2 шт.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ванилин — щепотка на кончике ножа
  • Сахарная пудра — 2 ст. л. или по вкусу для посыпки

Способ приготовления

Выложите очищенный банан в глубокую миску, разомните. Следом влейте варенье, перемешайте с помощью вилки. Далее влейте масло, снова тщательно перемешайте вилкой.

Всейте манку и оставьте будущее тесто на 15 минут, чтобы крупа разбухла и впитала лишнюю влагу. Всейте через сито половину муки с 1 ч. л. разрыхлителя, замесите тесто. Остатки муки всеивайте порционно, не переставая мешать массу, чтобы добиться идеальной консистенции (муки может потребоваться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте). Тесто должно быть однородным, гладким, мягким и нелипким.

Слепите из теста шарики размером с грецкий орех, выложите на противень, застеленный пергаментом, и чуть приплюсните. Между кусочками теста должно оставаться расстояние. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35–40 минут. Точное время зависит от особенностей духовки. Готовое печенье покроется румяной корочкой и увеличится в размере. Извлеките печенье из духовки, дайте чуть остыть и затем украсьте сахарной пудрой.

Веганское песочное печенье готово!

Ранее мы рассказали, что приготовить из переспелых бананов.

Читайте также
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Семья и жизнь
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Всего два ингредиента — этот десерт покоряет: мой рецепт мусса для вечернего перекуса
Общество
Всего два ингредиента — этот десерт покоряет: мой рецепт мусса для вечернего перекуса
Дамские пальчики у вас дома: печенье савоярди — и к чаю, и для тирамису
Семья и жизнь
Дамские пальчики у вас дома: печенье савоярди — и к чаю, и для тирамису
Вы не поверите, из чего это: котлеты без мяса и яиц, вкуснее многих рыбных. Лучший рецепт в пост
Общество
Вы не поверите, из чего это: котлеты без мяса и яиц, вкуснее многих рыбных. Лучший рецепт в пост
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
Общество
Эти бутерброды суперпопулярны в Германии — вроде всего лишь лук и сыр, а сметают со стола
веганы
десерты
печенье
пост
рецепты
сладости
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поделилась способом продуктивно начать день
Десятки миллионов американцев оказались в зоне экстремального похолодания
Риелтор дал советы, как сэкономить на аренде квартиры
Крымский мост временно перекрыли для транспорта
Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова
В США раскрыли, какой инструмент использует Трамп в переговорах с Украиной
В России заметили рост закупок VPN в неожиданном секторе
Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов
Экономист ответил, снизит ли ЦБ ключевую ставку
В российской школе ученик умер на перемене
Россиян высадили из вылетающего на Кубу самолета
«Максимум три года»: продюсер раскрыл печальное будущее карьеры Сабурова
Стало известно о странном заказе Эпштейна в день возбуждения дела
В Курской области предложили Минцифры расширить «белый список» сайтов
В Петербурге заочно арестовали беглого рэпера-иноагента
Учитель практиковал «средневековые пытки» за отказ делать домашнюю работу
Политолог ответил, стоит ли ожидать выборов на Украине весной
В стране ЕС обвинили Киев в охоте на людей
Погода в Москве в понедельник, 9 февраля: оттепель уже близко?
Бурунов признался, с какими проблемами столкнулся на пути к успеху
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.