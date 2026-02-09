Песочное печенье на манке: рецепт без яиц и сметаны в пост и для веганов

Веганские десерты ничем не уступают выпечке с продуктами животного происхождения. Тем более они идеально подходят для постящихся, аллергиков и людей с непереносимостью лактозы. Делимся рецептом песочного печенья на манке, в котором нет сметаны и яиц.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 2 стакана

Манка — 1/2 стакана

Кислое варенье (из брусники, смородины или по вкусу) — 1/2 стакана

Растительное масло без запаха — 1/2 стакана

Банан спелый — 1/2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванилин — щепотка на кончике ножа

Сахарная пудра — 2 ст. л. или по вкусу для посыпки

Способ приготовления

Выложите очищенный банан в глубокую миску, разомните. Следом влейте варенье, перемешайте с помощью вилки. Далее влейте масло, снова тщательно перемешайте вилкой.

Всейте манку и оставьте будущее тесто на 15 минут, чтобы крупа разбухла и впитала лишнюю влагу. Всейте через сито половину муки с 1 ч. л. разрыхлителя, замесите тесто. Остатки муки всеивайте порционно, не переставая мешать массу, чтобы добиться идеальной консистенции (муки может потребоваться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте). Тесто должно быть однородным, гладким, мягким и нелипким.

Слепите из теста шарики размером с грецкий орех, выложите на противень, застеленный пергаментом, и чуть приплюсните. Между кусочками теста должно оставаться расстояние. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35–40 минут. Точное время зависит от особенностей духовки. Готовое печенье покроется румяной корочкой и увеличится в размере. Извлеките печенье из духовки, дайте чуть остыть и затем украсьте сахарной пудрой.

Веганское песочное печенье готово!

