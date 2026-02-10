Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 18:51

Мультиварка творит чудеса: манник на кефире за час без духовки

Манник на кефире с творогом для мультиварки — невероятная нежность Манник на кефире с творогом для мультиварки — невероятная нежность Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Классический манник на кефире можно превратить в совершенно новое блюдо, если использовать необычный прием: добавить предварительно замороженный творог (200 г). Этот малоизвестный способ делает текстуру пирога удивительно влажной и бархатистой. Мультиварка создает идеальные условия для равномерного пропекания.

Залейте манку (200 г) теплым кефиром (2,5% — 250 мл) и оставьте на 40 минут. Творог заморозьте за сутки, затем разморозьте при комнатной температуре — кристаллы льда разрушат структуру, сделав массу кремовой. Взбейте яйца (3 шт.) с сахаром (150 г) до пышности, добавьте размороженный творог, ванильный экстракт (5 мл). Соедините с набухшей манкой, всыпьте разрыхлитель (10 г). Чашу мультиварки смажьте сливочным маслицем, вылейте тесто. Выпекайте в соответствующем в режиме чуть больше часа.

Манник на кефире с таким творогом получается невероятно нежным, с тающей текстурой.

  • Калорийность на 100 г: 198 ккал.

  • БЖУ: 8,2/5,1/30,4.

Ранее мы делились с вами рецептом ленивого салата из куриной грудки.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
