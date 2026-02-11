Зимняя Олимпиада — 2026
Манник на кефире с лимонной цедрой — рецепт для душевных посиделок

Манник на кефире с лимонной цедрой — рецепт для душевных посиделок
Если спросить у любой хозяйки, какая выпечка является воплощением домашнего уюта, она наверняка вспомнит не сложный торт, а манник на кефире. Этот пирог невероятно нежный, скромный по составу и настолько универсальный, что его основу часто называют «платформой для вкусовых фантазий». Это идеальный выбор для тех, кто хочет создать ароматное блюдо к чаю, не проводя долгих часов у плиты.

Для приготовления возьмите 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира любой жирности, 1 стакан сахарного песка, 1 стакан пшеничной муки, 3 крупных куриных яйца, 100 г размягченного сливочного масла, щепотку ванилина, цедру одного лимона и ровно 10 г разрыхлителя теста.

Весь секрет начинается с предварительного смешивания манки и кефира. Перемешайте их тщательно в глубокой миске и оставьте минимум на час, а лучше — на всю ночь. За это время крупа набухнет, вбирая в себя кисломолочную нежность, что гарантирует будущему маннику ту самую, воздушную и слегка влажную текстуру, ради которой его и готовят. По истечении этого времени к основанию присоединяются взбитые с сахаром до пышной светло-желтой пены яйца. Затем в дело вступает сливочное масло, которое должно быть именно мягким, а не растопленным. Его вводят, нежно вмешивая.

Муку, просеянную через сито, соединяют с разрыхлителем и постепенно вводят в общую массу. Главная фишка: цедра лимона и ванилин. Их добавляют в самый последний момент перед отправкой в духовку, чтобы цитрусовый запах не улетучился. Выпекайте манник в форме, смазанной маслом и присыпанной манкой, при температуре 180 градусов около 45 минут. Готовность проверяется деревянной палочкой: она должна выйти из центра чистой и сухой.

Дайте пирогу настояться и отдохнуть под полотенцем минут 15 прямо в форме, а затем еще полчаса на решетке. Это позволит влаге равномерно распределиться, а текстуре стать безупречной.

  • Совет: подавайте манник с холодной сметаной, густым вареньем из лесных ягод или теплым шоколадным соусом.

Ранее мы писали о быстрых и вкусных булочках на кефире: рецепты для занятых хозяек.

