Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:37

Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре

Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В поисках идеального нежного пирога, который готовится почти сам собой? Наш рецепт манника на кефире без муки — это именно то, что вы ищете. Его волшебная текстура, легкая, но насыщенная вкусом манки, понравится всем без исключения. А главный секрет успеха — редкий прием, который гарантирует идеальный результат даже у тех, кто не дружит с выпечкой.

Секрет этого манника на кефире кроется не только в отсутствии муки. Ключевой, но малоизвестный момент — использование щепотки соли и точная выдержка теста.

  • Просто смешайте 300 г манной крупы с 500 мл кефира и оставьте минимум на час, чтобы крупа полноценно набухла.

  • В отдельной емкости взбейте 2 яйца с 160–180 г сахара и щепоткой соли до легкой пены.

  • Соедините обе части, добавьте 10 г разрыхлителя и тщательно перемешайте.

Вместо сливочного масла в тесто добавьте 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла — это редкий, но верный прием для гарантированной воздушности и влажности. Выпекайте в форме, смазанной маслом и присыпанной манкой, при температуре 160–180°C около 40–50 минут. Не спешите повышать температуру для румяной корочки, этот манник на кефире не любит сильного жара. После выпекания дайте ему полностью остыть в форме, и только тогда доставайте.

Такое бережное приготовление раскрывает чистый, сливочно-злаковый вкус манки, делая пирог легким и по-настоящему домашним. Он не перегружен лишними ингредиентами и станет идеальной основой для варенья, свежих ягод или ложки сметаны.

  • Калорийность на 100 г: 198 ккал.

  • БЖУ: 5,6/2,8/39,5.

Ранее мы делились с вами рецептом смелого салата с курицей и манго.

манник
выпечка
кулинария
рецепты
кефир
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в метро Москвы
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Подрядчик Минобороны ждет от Тимура Иванова 405 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.