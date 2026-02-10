Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре

В поисках идеального нежного пирога, который готовится почти сам собой? Наш рецепт манника на кефире без муки — это именно то, что вы ищете. Его волшебная текстура, легкая, но насыщенная вкусом манки, понравится всем без исключения. А главный секрет успеха — редкий прием, который гарантирует идеальный результат даже у тех, кто не дружит с выпечкой.

Секрет этого манника на кефире кроется не только в отсутствии муки. Ключевой, но малоизвестный момент — использование щепотки соли и точная выдержка теста.

Просто смешайте 300 г манной крупы с 500 мл кефира и оставьте минимум на час, чтобы крупа полноценно набухла.

В отдельной емкости взбейте 2 яйца с 160–180 г сахара и щепоткой соли до легкой пены.

Соедините обе части, добавьте 10 г разрыхлителя и тщательно перемешайте.

Вместо сливочного масла в тесто добавьте 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла — это редкий, но верный прием для гарантированной воздушности и влажности. Выпекайте в форме, смазанной маслом и присыпанной манкой, при температуре 160–180°C около 40–50 минут. Не спешите повышать температуру для румяной корочки, этот манник на кефире не любит сильного жара. После выпекания дайте ему полностью остыть в форме, и только тогда доставайте.

Такое бережное приготовление раскрывает чистый, сливочно-злаковый вкус манки, делая пирог легким и по-настоящему домашним. Он не перегружен лишними ингредиентами и станет идеальной основой для варенья, свежих ягод или ложки сметаны.

Калорийность на 100 г: 198 ккал.

БЖУ: 5,6/2,8/39,5.

