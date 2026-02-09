Скучные салаты позади: готовим смелый ужин с копченой курицей и манго

Устали от однообразных салатов? Приготовьте блюдо, которое мгновенно перенесет вас в атмосферу тропического острова: наш быстрый салат с копченой курицей — это взрыв вкуса и цвета. Сочное манго, ароматная копченая курица и пикантный красный лук создают гармонию, которая понравится тем, кто ищет новые ощущения. Попробуйте этот свежий и невероятно простой рецепт, чтобы добавить яркости любому приему пищи.

Главной особенностью этого рецепта является использование соевого соуса в заправке — он добавляет ту самую глубокую умами-нотку, которая делает вкус салата не просто вкусным, а запоминающимся и изысканным. Такой прием редко встречается в классических рецептах салата с копченой курицей, но именно он превращает хорошее блюдо в уникальное.

Для приготовления на 2-3 порции вам понадобится:

копченая курица (филе или грудка) — 250 г;

спелое манго — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

красный лук — 1 небольшая головка;

салатный микс (латук, рукола) — 100-150 г.

Для заправки:

легкий майонез — 3-4 ст. л.;

соевый соус — 1-2 ч. л.;

сок половины лайма или лимона;

свежемолотый черный перец.

Приготовление занимает 15 минут. Копченую курицу, очищенные манго и авокадо нарежьте аккуратными кубиками. Красный лук — тонкими полукольцами, чтобы убрать лишнюю горечь, можно обдать кипятком. На большом блюде или в миске выложите салатные листья, поверх них — все нарезанные ингредиенты.

В отдельной пиале смешайте майонез, соевый соус и цитрусовый сок до однородности. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. Ищете действительно интересный быстрый салат с копченой курицей? Именно этот рецепт с его небанальной заправкой станет вашим новым любимым блюдом.

Этот салат идеален как для быстрого полезного ужина, так и для того, чтобы удивить гостей на праздничном столе. Его тропический характер и пикантные ноты соевого соуса сделают вашу трапезу незабываемой.

Калорийность на 100 г: 195 ккал.

БЖУ: 8,2/14,8/7,5.

