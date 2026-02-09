Скучные салаты позади: готовим смелый ужин с копченой курицей и манго

Устали от однообразных салатов? Приготовьте блюдо, которое мгновенно перенесет вас в атмосферу тропического острова: наш быстрый салат с копченой курицей — это взрыв вкуса и цвета. Сочное манго, ароматная копченая курица и пикантный красный лук создают гармонию, которая понравится тем, кто ищет новые ощущения. Попробуйте этот свежий и невероятно простой рецепт, чтобы добавить яркости любому приему пищи.
Главной особенностью этого рецепта является использование соевого соуса в заправке — он добавляет ту самую глубокую умами-нотку, которая делает вкус салата не просто вкусным, а запоминающимся и изысканным. Такой прием редко встречается в классических рецептах салата с копченой курицей, но именно он превращает хорошее блюдо в уникальное.
Для приготовления на 2-3 порции вам понадобится:
копченая курица (филе или грудка) — 250 г;
спелое манго — 1 шт.;
авокадо — 1 шт.;
красный лук — 1 небольшая головка;
салатный микс (латук, рукола) — 100-150 г.
Для заправки:
легкий майонез — 3-4 ст. л.;
соевый соус — 1-2 ч. л.;
сок половины лайма или лимона;
свежемолотый черный перец.
Приготовление занимает 15 минут. Копченую курицу, очищенные манго и авокадо нарежьте аккуратными кубиками. Красный лук — тонкими полукольцами, чтобы убрать лишнюю горечь, можно обдать кипятком. На большом блюде или в миске выложите салатные листья, поверх них — все нарезанные ингредиенты.
В отдельной пиале смешайте майонез, соевый соус и цитрусовый сок до однородности. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте и сразу подавайте. Ищете действительно интересный быстрый салат с копченой курицей? Именно этот рецепт с его небанальной заправкой станет вашим новым любимым блюдом.
Этот салат идеален как для быстрого полезного ужина, так и для того, чтобы удивить гостей на праздничном столе. Его тропический характер и пикантные ноты соевого соуса сделают вашу трапезу незабываемой.
Калорийность на 100 г: 195 ккал.
БЖУ: 8,2/14,8/7,5.
