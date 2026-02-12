Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 10:10

Ленивый рецепт манника на кефире без хлопот

Ленивый рецепт манника на кефире без хлопот Ленивый рецепт манника на кефире без хлопот Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите испечь десерт, который тает во рту и не требует кулинарных суперсил? Манник на кефире — это классика, идеальная для семейного чаепития или внезапных гостей. Готовится из простых продуктов, всегда получается пышным и сочным.

Этот рецепт манника на кефире покорит вас скоростью: всего 5 минут на замешивание теста. Возьмите стакан манной крупы, такой же объем кефира (любая жирность подойдет), яйцо, полстакана сахара и соду на кончике ножа. Залейте манку кефиром на 20 минут — она набухнет и даст нежную текстуру. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте набухшую манку, соду, погасите парой капель уксуса для пышности. Перемешайте и вылейте в смазанную форму. Запекайте в духовке при 180 градусах 30 минут — и вуаля, золотистая корочка! Секрет идеального вкуса: добавьте ванилин или цедру лимона. Получается низкокалорийный десерт — всего 170 ккал на 100 г, без муки и с полезным для пищеварения кефиром. Подавайте с вареньем или сметаной.

Попробуйте этот манник на кефире сегодня — и станьте звездой кухни. Дети обожают, гости просят добавки!

Ранее мы поделились рецептом ленивого салата с копченой курицей.

рецепты
манник
выпечка
пироги
кефир
простые рецепты
калорийность
похудение
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
