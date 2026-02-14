Когда нет времени, а позавтракать нужно, пускаю в ход булку и яйца: супервкуснятина за 10 минут

Когда нет времени, а позавтракать нужно, пускаю в ход булку и яйца. Эта супервкуснятина готовится за 10 минут в одной сковороде.

В процессе приготовления хлеб снизу поджаривается до хрустящей корочки, а сверху пропитывается яичным белком и томатным соком, сыр плавится, образуя тягучие мостики, а яйца остаются нежными, с жидким желтком.

Для приготовления понадобится: 4-5 ломтиков батона, 2–3 яйца, 50 г твердого сыра, 1 небольшой помидор, соль, черный перец, паприка. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте маслом. Булку нарежьте на крупные кубики и выложите их по краю сковороды, формируя круг. Между ломтиками хлеба и в центр положите нарезанные кубиками или ломтиками сыр. Помидор нарежьте кубиками и выложите в центр сковороды поверх сыра. Аккуратно разбейте яйца в центр, стараясь не повредить желтки. Посолите, поперчите, посыпьте специями. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока белок яиц не схватится, сыр не расплавится, а хлеб снизу не подрумянится. Подавайте сразу же, прямо в сковороде.

