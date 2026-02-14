Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 05:46

Когда нет времени, а позавтракать нужно, пускаю в ход булку и яйца: супервкуснятина за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда нет времени, а позавтракать нужно, пускаю в ход булку и яйца. Эта супервкуснятина готовится за 10 минут в одной сковороде.

В процессе приготовления хлеб снизу поджаривается до хрустящей корочки, а сверху пропитывается яичным белком и томатным соком, сыр плавится, образуя тягучие мостики, а яйца остаются нежными, с жидким желтком.

Для приготовления понадобится: 4-5 ломтиков батона, 2–3 яйца, 50 г твердого сыра, 1 небольшой помидор, соль, черный перец, паприка. Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте маслом. Булку нарежьте на крупные кубики и выложите их по краю сковороды, формируя круг. Между ломтиками хлеба и в центр положите нарезанные кубиками или ломтиками сыр. Помидор нарежьте кубиками и выложите в центр сковороды поверх сыра. Аккуратно разбейте яйца в центр, стараясь не повредить желтки. Посолите, поперчите, посыпьте специями. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне 5–7 минут, пока белок яиц не схватится, сыр не расплавится, а хлеб снизу не подрумянится. Подавайте сразу же, прямо в сковороде.

Ранее стало известно, как приготовить соленые сырники со сметанной заливкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Забыла о сырниках и запеканках, готовлю творожные кренделя: этим завитушкам нет равных
Общество
Забыла о сырниках и запеканках, готовлю творожные кренделя: этим завитушкам нет равных
На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней
Общество
На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Общество
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
Регионы
В Кашире построят комплекс по производству куриных яиц
завтраки
рецепты
яйца
яичницы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности хранения в телефоне ряда фотографий
ВС США готовятся к военной операции против ближневосточной страны
Бойцы ВСУ запаниковали из-за штурмующих Димитров «Дедов Морозов»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 февраля
Суд предъявил обвинения отцу погибших в Приморье детей
Рютте анонсировал новый пакет помощи США Украине
Пять суток комы, смерть в 46: как жила «хрустальный голос СССР» Анна Герман
Московский суд арестовал экс-директора концерна «Калашников»
В Британии увидели страх среди членов ЕС перед выступлением Рубио
Определился первый четвертьфиналист на ОИ среди хоккейных сборных
Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года
«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы
Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев
Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели
«Через мясорубку»: озвучено, сколько наемников воевали на стороне ВСУ
Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля
Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях
Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана
Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС
«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.