01 января 2026 в 15:35

Самый нежный крабовый салат «Облако» под снежной шапкой из яиц — воздушно и празднично

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат полностью оправдывает свое название — его текстура нежная и воздушная словно облако. Секрет в легкой, почти кремовой заправке на основе сливок и майонеза, которая обволакивает каждый кусочек крабовых палочек и свежего огурца, не утяжеляя вкус. А главный праздничный акцент — пушистая шапка из мелко рубленного яичного белка, напоминающая свежевыпавший снег и создающая эффектное визуальное и вкусовое завершение.

Для приготовления вам понадобится: 300 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 свежий огурец, 100 мл сливок 33%, 2 ст. л. майонеза, соль, укроп для украшения. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите. Аккуратно отделите желтки от белков. Желтки разомните вилкой. Белки мелко порубите ножом или натрите на крупной терке — они станут «снегом». Огурец натрите на средней терке и слегка отожмите лишний сок. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, огурец и растертые желтки. В отдельной посуде взбейте холодные сливки до мягких пиков, добавьте майонез и щепотку соли, аккуратно перемешайте. Заправьте салат сливочно-майонезной смесью. Выложите салат горкой на сервировочное блюдо и полностью покройте сверху и с боков «снегом» из рубленых белков. Украсьте веточками укропа. Перед подачей дайте салату 15–20 минут охладиться в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
