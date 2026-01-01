Самый слоеный крабовый салат «Жемчужина» под сырной шапкой — классика под вино или шампанское

Этот салат — пример того, как знакомые всем ингредиенты можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Классическое сочетание крабовых палочек, кукурузы и яиц, собранное в изящные слои и увенчанное золотистой шапкой из расплавленного сыра, приобретает новый, праздничный вид. Блюдо получается не только очень вкусным, но и невероятно эффектным, идеально подходя для торжественного новогоднего стола.

Для приготовления вам понадобится: 300 г крабовых палочек, 4 яйца, 1 банка консервированной кукурузы (250 г), 1 небольшая луковица, 200 г твердого сыра (например, «Российского»), 5-6 столовых ложек майонеза, соль, растительное масло. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до мягкости и легкой прозрачности. Яйца отварите, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком. Сыр натрите на крупной терке. На плоское сервировочное блюдо выложите слоями, промазывая каждый майонезом: крабовые палочки, кукурузу, обжаренный лук, яйца. Верхний слой полностью и обильно покройте тертым сыром. Запекайте салат в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется румяной корочкой. Дайте блюду немного остыть перед подачей. При разрезании слои остаются четкими, а тягучий сыр придает салату особую нежность.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.