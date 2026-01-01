Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 12:06

Самый слоеный крабовый салат «Жемчужина» под сырной шапкой — классика под вино или шампанское

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — пример того, как знакомые всем ингредиенты можно превратить в настоящий кулинарный шедевр. Классическое сочетание крабовых палочек, кукурузы и яиц, собранное в изящные слои и увенчанное золотистой шапкой из расплавленного сыра, приобретает новый, праздничный вид. Блюдо получается не только очень вкусным, но и невероятно эффектным, идеально подходя для торжественного новогоднего стола.

Для приготовления вам понадобится: 300 г крабовых палочек, 4 яйца, 1 банка консервированной кукурузы (250 г), 1 небольшая луковица, 200 г твердого сыра (например, «Российского»), 5-6 столовых ложек майонеза, соль, растительное масло. Лук мелко нарежьте и обжарьте на масле до мягкости и легкой прозрачности. Яйца отварите, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Крабовые палочки нарежьте мелким кубиком. Сыр натрите на крупной терке. На плоское сервировочное блюдо выложите слоями, промазывая каждый майонезом: крабовые палочки, кукурузу, обжаренный лук, яйца. Верхний слой полностью и обильно покройте тертым сыром. Запекайте салат в разогретой до 180 °C духовке 10–15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не покроется румяной корочкой. Дайте блюду немного остыть перед подачей. При разрезании слои остаются четкими, а тягучий сыр придает салату особую нежность.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовим антрекоты и картофель по-французски: простое, но роскошное блюдо — хоть к ужину, хоть к праздничному столу
Общество
Готовим антрекоты и картофель по-французски: простое, но роскошное блюдо — хоть к ужину, хоть к праздничному столу
Не могу смотреть на салаты после Нового года: спасает турецкая яичница менемен — легкий рецепт
Общество
Не могу смотреть на салаты после Нового года: спасает турецкая яичница менемен — легкий рецепт
Миндаль, кокосовая стружка и творожное суфле — собираю торт «Первый снег». Воздушное облако с ореховым хрустом
Общество
Миндаль, кокосовая стружка и творожное суфле — собираю торт «Первый снег». Воздушное облако с ореховым хрустом
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
Общество
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек
Общество
Закуска в тарталетках, которую можно приготовить за 10 минут до Нового года: спасение для хозяек
рецепты
кулинария
закуски
Новый год
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 января: где сбои в РФ
Полиция Швейцарии исключила одну из версий гибели людей в Кран-Монтане
На Западе высказались, в чем опасность атаки на резиденцию Путина
В Госдуме привели доказательство зверства и беспринципности Киева
Австралийский «солдат удачи» из ВСУ не пережил вылазку в ДНР
У бывшего тренера «Динамо» обнаружили рак
Генерал раскрыл, применит ли Россия «Орешник» в ответ на удар ВСУ по кафе
Число погибших при атаке на Хорлы увеличилось
Первый энергоблок Курской АЭС-2 интегрировали в энергосистему России
«Кровь невинно убитых людей»: Володин назвал теракт под Херсоном намеренным
«Ждет возмездие»: Киеву пообещали трибунал за атаку на Хорлы
«Омрачил»: Мирошник призвал мир оценить удар ВСУ по Херсонской области
Зеленского уличили в противоречии своим же словам
Пожар произошел в резервуарном парке в Татарстане после атаки БПЛА
В Совфеде рассказали о новых соцльготах для семей с детьми
В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура из-за удара ВСУ
Мощный пожар в старейшей церкви Амстердама попал на видео
Куда сходить в музеи Москвы в новогодние каникулы
Терапевт рассказал, как восстановиться после застолья
Губернатор Оренбургской области отреагировал на удар ВСУ по Херсонщине
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.