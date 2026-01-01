Миндаль, кокосовая стружка и творожное суфле — собираю торт «Первый снег». Воздушное облако с ореховым хрустом

Этот торт — воплощение зимней сказки: невесомое, тающее суфле из творога, напоминающее свежевыпавший снег, покоится на хрустящем кружевном корже из миндаля. Кокосовая стружка создает эффект искрящегося снежного покрова, а легкая сладость и ореховый аромат дарят ощущение праздничного волшебства. Идеальный десерт для встречи Нового года — изысканный, легкий и невероятно красивый.

Для приготовления вам понадобится: для коржа — 150 г молотого миндаля, 100 г сахара, 3 белка; для суфле — 600 г творога, 300 мл сливок 33%, 150 г сахара, 20 г желатина, 100 мл молока, ванильный экстракт; для украшения — 50 г кокосовой стружки и лепестки миндаля.

Разогрейте духовку до 160 °C. Взбейте белки с сахаром в устойчивую пену, аккуратно вмешайте молотый миндаль. Распределите массу тонким слоем по дну формы (22–24 см), застеленной пергаментом. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета, полностью остудите. Желатин замочите в молоке. Творог протрите через сито. Сливки взбейте с сахаром и ванилью до мягких пиков. Растворенный желатин тонкой струйкой влейте в творог, перемешайте, затем аккуратно соедините со взбитыми сливками. На миндальный корж выложите творожную массу, разровняйте. Уберите торт в холодильник на 4–6 часов до полного застывания. Перед подачей украсьте бортики и поверхность кокосовой стружкой и лепестками миндаля.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.