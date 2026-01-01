Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 11:30

Миндаль, кокосовая стружка и творожное суфле — собираю торт «Первый снег». Воздушное облако с ореховым хрустом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — воплощение зимней сказки: невесомое, тающее суфле из творога, напоминающее свежевыпавший снег, покоится на хрустящем кружевном корже из миндаля. Кокосовая стружка создает эффект искрящегося снежного покрова, а легкая сладость и ореховый аромат дарят ощущение праздничного волшебства. Идеальный десерт для встречи Нового года — изысканный, легкий и невероятно красивый.

Для приготовления вам понадобится: для коржа — 150 г молотого миндаля, 100 г сахара, 3 белка; для суфле — 600 г творога, 300 мл сливок 33%, 150 г сахара, 20 г желатина, 100 мл молока, ванильный экстракт; для украшения — 50 г кокосовой стружки и лепестки миндаля.

Разогрейте духовку до 160 °C. Взбейте белки с сахаром в устойчивую пену, аккуратно вмешайте молотый миндаль. Распределите массу тонким слоем по дну формы (22–24 см), застеленной пергаментом. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета, полностью остудите. Желатин замочите в молоке. Творог протрите через сито. Сливки взбейте с сахаром и ванилью до мягких пиков. Растворенный желатин тонкой струйкой влейте в творог, перемешайте, затем аккуратно соедините со взбитыми сливками. На миндальный корж выложите творожную массу, разровняйте. Уберите торт в холодильник на 4–6 часов до полного застывания. Перед подачей украсьте бортики и поверхность кокосовой стружкой и лепестками миндаля.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Медовик на Новый год не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Вены — нужен шоколад, миндаль и абрикосовый конфитюр
Общество
Медовик на Новый год не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Вены — нужен шоколад, миндаль и абрикосовый конфитюр
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Семья и жизнь
Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой
Антипохмельный напиток без сложностей: рецепт с овсяным молоком
Семья и жизнь
Антипохмельный напиток без сложностей: рецепт с овсяным молоком
Не рассол и не чай: назван лучший напиток от похмелья в новогодние праздники
Общество
Не рассол и не чай: назван лучший напиток от похмелья в новогодние праздники
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
Общество
Сырники больше не нужны. Нашла рецепт из Грузии: хачапури по-аджарски на сковороде — с пылу, с жару
торты
рецепты
кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симптом агонии»: Сальдо раскрыл, из-за чего Киев решился на удар по Хорлам
Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.