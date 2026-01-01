Не рассол и не чай: назван лучший напиток от похмелья в новогодние праздники

Этот натуральный энергетик — настоящее спасение утром после бурного празднования Нового года. Сочетание свежевыжатого апельсинового сока, богатого витамином С, и натурального меда, содержащего фруктозу и полезные ферменты, помогает мягко восстановить баланс жидкости и энергии в организме. Напиток бодрит, улучшает самочувствие и придает сил, чтобы провести день продуктивно.

Для приготовления одной порции вам понадобится: 250 мл свежевыжатого апельсинового сока, 2 столовые ложки жидкого меда, лед, цедра половины лимона или лайма для аромата. Если сок слишком кислый, можно добавить еще половину чайной ложки меда. Выжмите сок из свежих апельсинов, чтобы получить 250 мл. Перелейте сок в блендер, добавьте мед. Взбивайте на средней скорости 20–30 секунд до полного растворения меда и появления легкой пены. При желании добавьте щепотку мелко натертой цедры лимона. Перелейте коктейль в высокий стакан, добавьте несколько кубиков льда. Пейте медленно, сразу после приготовления. Для усиления эффекта можно добавить в блендер вместе с соком небольшой кусочек очищенного имбиря (около 1 см). Идеальным дополнением к такому утру станет контрастный душ и легкий завтрак.

