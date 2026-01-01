Новый год — 2026
Никаких больше наполеонов: готовим тот самый торт «Минский» — классический вкус по простому рецепту

Торт «Минский» — это не просто десерт, а кулинарная ностальгия. Вкус нежного, слегка кисловатого сметанного коржа с какао и густого карамельного крема из вареной сгущенки мгновенно переносит в прошлое, напоминая о бабушкиных угощениях и простых радостях детства.

Для коржей 2 яйца взбиваю со стаканом сахара (200 г) до светлой пены. Добавляю стакан сметаны (250 г, 20% жирности) и перемешиваю. Просеиваю 2 стакана муки (320 г), 2 ст. л. какао-порошка и 1 ч. л. соды, погашенной уксусом. Замешиваю однородное, довольно жидкое тесто. Разделяю его на 3-4 части. Каждую часть выливаю на лист пергамента, слегка посыпанный мукой, и быстрыми движениями раскатываю в тонкий круг диаметром 20–22 см. Вместе с пергаментом переношу на противень. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке по 7–10 минут каждый корж. Готовые коржи остужаю и срезаю неровные края (крошку оставляю для украшения). Для крема 200 г мягкого сливочного масла взбиваю миксером до белизны. Не переставая взбивать, постепенно добавляю банку вареной сгущенки (380 г). Взбиваю до получения однородного воздушного крема. Остывшие коржи смазываю кремом и собираю торт. Бока и верх торта также обильно промазываю кремом. Всю поверхность обсыпаю крошкой от обрезков коржей. Убираю торт в холодильник минимум на 6–8 часов, а лучше на ночь, для пропитки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

