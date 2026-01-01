Новый год — 2026
Так запеканку готовила бабушка — семейный рецепт, который не подводит: готовлю с мясом под нежной сливочной шапкой

Это блюдо — само воплощение домашнего тепла и сытости. В нем нет места изысканным приемам, зато есть все, что ценится в семейной кухне: сочный мясной фарш с томатной ноткой, облако нежного картофельного пюре и румяная сырно-сметанная корочка. Это не ужин, это объятие в тарелке.

Для мясного слоя 1 луковицу и 1 морковь мелко нарезаю, обжариваю на растительном масле до мягкости. Добавляю 500 г мясного фарша, разбиваю комки и обжариваю до изменения цвета. Вливаю 2 ст. л. томатной пасты, разведенной в 100 мл воды или бульона. Солю, перчу, тушу на медленном огне 10 минут, затем остужаю. Для картофельного слоя 1 кг картофеля очищаю, отвариваю до готовности, сливаю воду. Разминаю в пюре, добавляя 100 мл теплого молока и 50 г сливочного масла. Остужаю полностью, затем вмешиваю 1 яйцо. Смазываю форму для запекания маслом. Выкладываю ровным слоем остывший мясной фарш. Сверху аккуратно распределяю картофельное пюре, разравнивая ложкой или вилкой. Для заливки смешиваю 150 г сметаны и 50 г тертого твердого сыра. Этой смесью смазываю всю поверхность пюре. Ставлю форму в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут, пока верх не покроется равномерной золотистой корочкой. Даю запеканке остыть в форме 15–20 минут, затем нарезаю на порции и подаю.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

