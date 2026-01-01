Новый год — 2026
01 января 2026 в 13:28

Завтрак для каникул — пицца на жидком тесте: на нее можно положить все, что осталось с Нового года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пицца на жидком тесте — идеальный завтрак для новогодних каникул. На нее можно положить все, что осталось в холодильнике с Нового года.

Вкус этой пиццы — это сочетание нежной, слегка похожей на блин или омлет основы, тягучего расплавленного сыра, ароматной колбасы и сочных помидоров.

Для теста смешайте в миске: 1 стакан (250 мл) кефира или молока комнатной температуры, 1 яйцо, щепотку соли, 1 ст. л. растительного масла. Постепенно всыпьте 1 стакан (около 150 г) муки, перемешивая венчиком до консистенции густой сметаны. Тесто не должно быть крутым, оно должно свободно стекать с ложки. Оставьте его на 10 минут. Духовку разогрейте до 200 °C. На разогретую и смазанную маслом сковороду или форму вылейте тесто и равномерно распределите его по дну. Сверху быстро разложите начинку: нарезанную кружочками колбасу, ломтики помидора, и обильно посыпьте тертым сыром. Поставьте сковороду в разогретую духовку на 15–20 минут, пока края не подрумянятся, а сыр не расплавится.

Ранее стало известно, как приготовить хрустящие конвертики с начинкой из теста роти.

Дарья Иванова
Д. Иванова
