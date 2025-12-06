Салат, который удивит гостей без лишних хлопот: как простые продукты превращаются в эффектный слоеный «Чикаго» для любого праздника

Такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то необычное из знакомых продуктов. Он получается сытным, ярким по вкусу и всегда вызывает интерес за счет удачного сочетания копченостей, овощей и грибов. А готовится он проще простого, что особенно приятно в загруженные дни.

Для основы возьмите 250–300 г копченой курицы и разберите ее на волокна. Затем натрите 150 г твердого сыра и подготовьте 4 отварных яйца. На сковороде обжарьте 1 крупную луковицу в 2–3 ст. л. растительного масла, добавьте 400 г шампиньонов и готовьте до румяности, посолив и поперчив.

Теперь можно собирать: курица, сыр, грибная поджарка, яйца и в финале 2 помидора, нарезанные тонкими дольками. Каждый слой, кроме помидоров, слегка промажьте майонезом — понадобится 200–250 г. Чтобы сделать салат легче, смешайте майонез со сметаной или йогуртом 1:1. Готовое блюдо накройте пленкой и охладите минимум час, чтобы оно стало по-настоящему нежным.

