30 ноября 2025 в 14:42

Как убрать горечь из репчатого лука за минуты: три простых способа, которые делают вкус блюда мягким и сбалансированным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда даже небольшая порция горького лука способна испортить вкус всего блюда. К счастью, есть простые приемы, которые помогают быстро нейтрализовать резкость и сохранить приятный аромат овоща. Эти методы не требуют редких продуктов и легко выполняются на кухне любой хозяйки.

Самый доступный способ — замочить нарезанный лук в холодной подсоленной воде на 10–15 минут, затем промыть и использовать по назначению. Если нужно действовать быстрее, залейте луковые ломтики кипятком на две минуты и сразу промойте холодной водой, чтобы сохранить хруст.

Еще один вариант — легкое маринование в лимонном соке или уксусе: оно не только убирает горечь, но и делает вкус более ярким. Для экономии времени можно выбирать сладкие сорта лука, которые почти не имеют резкости и подходят для салатов без дополнительной обработки.

Ранее сообщалось, что меренговый рулет нередко обманчив: кажется, что это легкий десерт, а на деле портит настроение кулинарам любого уровня. Но есть один базовый способ, который помогает избежать трещин, сухости и оседания, делая рулет таким же воздушным, как на фото из кулинарных блогов.

