Как убрать горечь из репчатого лука за минуты: три простых способа, которые делают вкус блюда мягким и сбалансированным

Иногда даже небольшая порция горького лука способна испортить вкус всего блюда. К счастью, есть простые приемы, которые помогают быстро нейтрализовать резкость и сохранить приятный аромат овоща. Эти методы не требуют редких продуктов и легко выполняются на кухне любой хозяйки.

Самый доступный способ — замочить нарезанный лук в холодной подсоленной воде на 10–15 минут, затем промыть и использовать по назначению. Если нужно действовать быстрее, залейте луковые ломтики кипятком на две минуты и сразу промойте холодной водой, чтобы сохранить хруст.

Еще один вариант — легкое маринование в лимонном соке или уксусе: оно не только убирает горечь, но и делает вкус более ярким. Для экономии времени можно выбирать сладкие сорта лука, которые почти не имеют резкости и подходят для салатов без дополнительной обработки.

