Добавляю к мясу или салатам — этот маринованный лук обожают все! Мой секрет в свекле

Добавляю к мясу или салатам — этот маринованный лук обожают все! Мой секрет в свекле

Ищете идеальную закуску к мясу? Этот маринованный лук — то что нужно! Он не перебивает вкус, а наоборот, подчеркивает его, освежает и отлично сочетается с любыми соусами.

300 г лука-севка очищаю и нарезаю тонкими кольцами или полукольцами. В сотейнике смешиваю 200 мл воды, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара и 5-6 горошин черного перца. Довожу до кипения, снимаю с огня и добавляю 2-3 тонких слайса сырой свеклы и 1 ст. л. яблочного уксуса.

Заливаю лук горячим маринадом со свеклой. Оставляю при комнатной температуре на 2-3 часа, затем убираю в холодильник. Чем дольше лук настаивается, тем более нежным и насыщенным становится его вкус. Перед подачей можно удалить свеклу.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.