15 января 2026 в 19:15

Вместо картошки беру рис — эта запеканка покорила семью: сытная вкуснятина с сыром за 30 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта запеканка — живое доказательство, что из самых простых и доступных продуктов можно создать блюдо, которое будет съедено до последней крошки. Никаких сложных техник, только понятные слои и короткое время в духовке.

Рис (200 г, длиннозерный или круглый) отвариваю до готовности в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Откидываю на дуршлаг и даю стечь.

Пока варится рис, готовлю начинку. На сковороде разогреваю немного растительного масла. Обжариваю 400 г мясного фарша (свино-говяжий, куриный, индейки) на среднем огне, разбивая комки, до полной готовности. В конце жарки добавляю соль, черный перец и любимые специи (паприка, сушеный чеснок, прованские травы).

В огнеупорную форму для запекания (примерно 20×20 см) выкладываю первый слой: половину отварного риса. Разравниваю и слегка утрамбовываю. Сверху равномерно распределяю весь обжаренный фарш.

Накрываю фарш оставшимся рисом — это второй слой. Сверху обильно смазываю поверхность майонезом (2-3 ст. л.) — он даст румяную корочку и сочность.

Завершающий штрих — 100–150 г твердого сыра, натертого на крупной терке. Щедро посыпаю им всю поверхность запеканки.

Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную золотистую корочку. Подаю горячей, разрезав на порционные квадраты.

