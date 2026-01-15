Никаких больше магазинных паштетов. На праздник делаю торт «Королевский» с печенью — шикарно, сытно, все в восторге

Никаких больше магазинных паштетов. На праздник делаю торт «Королевский» с печенью — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или сытного фуршета.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, тонкие коржи из печёночного теста, прослоенные ароматным сливочно-луковым кремом. Это настоящая королевская закуска — сытная, изысканная, с бархатистой текстурой и глубоким вкусом, который покоряет с первого кусочка.

Для приготовления вам понадобится: для коржей — 500 г говяжьей печени, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1 небольшая луковица, соль, перец; для крема — 400 г сметаны, 2 отварные моркови, 2 отварных яйца, 1 крупная луковица, 150 г майонеза, зелень, соль.

Печень и сырой лук измельчите в блендере, добавьте яйца, муку, соль и перец. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выпекайте тонкие коржи на сковороде, как блинчики, с двух сторон. Для крема мелко натрите морковь и яйца, обжарьте лук до золотистого цвета и смешайте всё со сметаной, майонезом, зеленью и солью. Собирайте торт, обильно промазывая остывшие коржи кремом. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 4-6 часов. Перед подачей украсьте зеленью или ягодами брусники.

