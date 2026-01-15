Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 20:10

«РФ — ответственный игрок»: Захарова раскрыла, чего США боятся в Арктике

Захарова: США боятся конкуренции с РФ и Китаем и хотят захватить Гренландию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия — ответственный игрок в Арктике, с которым США боятся честно конкурировать, и потому хотят лишить страны региона возможности сотрудничать с Москвой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, именно с этим связаны посягательства США на Гренландию и другие территории.

Соединенные Штаты заявляли, что хотят оградить Гренландию и сопредельные регионы от неких посягательств со стороны России и Китая, увести от взаимодействия с нашими странами. Наверное, это происходит потому, что они не могут вести с нами нормальную конкуренцию, — сказала Захарова.

Дипломат считает, что форматы взаимодействия и сотрудничества, а также методы ведения бизнеса, продвигаемые Москвой и Пекином, могут быть более интересными для региона.

Мы даем гарантии, основываясь на международном праве, мы соблюдаем соглашения и договоренности. Та модель взаимодействия на международной арене, которую предлагают Россия и Китай, является хорошей, реальной, мощной и устойчивой базой для развития государств и международных контактов, — считает представитель МИД.

По словам Захаровой, попытки Штатов дискредитировать РФ и Китай и выдавить из пространства общемирового сотрудничества являются проявлением неоколониализма.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Североатлантического альянса обеспечить вхождение Гренландии в состав Штатов. Остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности, и НАТО должна возглавить процесс его присоединения, написал он в социальной сети Truth Social.

Мария Захарова
Россия
США
Гренландия
Арктика
Китай
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
