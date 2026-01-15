Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 19:36

Куда вложить деньги в 2026 году, чтобы хорошо заработать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Время, когда можно было просто вложить деньги и забыть о них, похоже, прошло. Чтобы сохранить свои сбережения в 2026 году, придется активно думать и принимать решения. Эксперты говорят, что лучший вариант всегда зависит от того, какие у вас цели, на какой срок вы готовы вложиться и на какой риск пойти.

Недвижимость — по-прежнему один из самых надежных способов вложить деньги надолго. Она помогает не только уберечь капитал, но и постепенно его увеличить.

Банковские вклады — классический «тихий» вариант. Особенно они были выгодны в 2024–2025 годах, когда ставки достигали 20–25% годовых, но и сейчас они все еще достаточно высоки.

Золото и в 2026 году останется «подушкой безопасности» для инвестора. Вложиться можно по-разному: купить слиток или монету, если вы планируете хранить долго, или открыть металлический счет — это проще и доступнее.

Все самые верные способы вложить деньги — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

вклады
золото
недвижимоcть
инвестиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Башкирии зафиксировали рост выручки от продажи сельхозтехники
«Прогресс»: Дмитриев отреагировал на неожиданные слова Мерца о России
В темнокожего футболиста «Реала» бросили банан на Кубке Испании
С трюфельным маслом: картошка в аэрогриле — рецепт на 5 с плюсом
Минфин рекордно увеличит ежедневные продажи валюты и золота
В ДНР подросток сбежал из детдома и канул в Лету
Аффирмации: что это, как притянуть удачу и деньги без магии? Готовые фразы
Раскрыто число малышей, рожденных в прифронтовом регионе с начала 2026 года
Собянин назвал срок открытия новой линии метро в Москве
В Коми сообщили об увеличении количества пострадавших от взрыва гранаты
«РФ — ответственный игрок»: Захарова раскрыла, чего США боятся в Арктике
Оскандалившийся бывший принц Эндрю начал вывозить вещи из особняка
Заставил США рыдать: Наумов посвятил отбор на ОИ погибшим родителям
Мерц назвал самую главную стратегическую ошибку Германии
В СВОП оценили вероятность развала НАТО после саммита в Анкаре
Пророчество Жириновского, «черный» Новый год в роддоме: что будет дальше
Аэрогриль вместо духовки: рыбный стейк получается сочным
Котлеты из индейки с зеленью — в аэрогриле сохраняется аромат трав
Эксперт по труду раскрыла, когда можно оспорить увольнение за прогул
«Должно быть и то и другое»: москвичи обсудили одиноких 40-летних мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.