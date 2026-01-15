Куда вложить деньги в 2026 году, чтобы хорошо заработать

Время, когда можно было просто вложить деньги и забыть о них, похоже, прошло. Чтобы сохранить свои сбережения в 2026 году, придется активно думать и принимать решения. Эксперты говорят, что лучший вариант всегда зависит от того, какие у вас цели, на какой срок вы готовы вложиться и на какой риск пойти.

Недвижимость — по-прежнему один из самых надежных способов вложить деньги надолго. Она помогает не только уберечь капитал, но и постепенно его увеличить.

Банковские вклады — классический «тихий» вариант. Особенно они были выгодны в 2024–2025 годах, когда ставки достигали 20–25% годовых, но и сейчас они все еще достаточно высоки.

Золото и в 2026 году останется «подушкой безопасности» для инвестора. Вложиться можно по-разному: купить слиток или монету, если вы планируете хранить долго, или открыть металлический счет — это проще и доступнее.

Все самые верные способы вложить деньги — в инфографике NEWS.ru.