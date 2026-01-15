Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:45

Москвичам рассказали, когда ждать самую холодную ночь

Ночь на 18 января может стать самой холодной в Москве с начала зимы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала осенне-зимнего сезона, сообщили в Гидрометцентре России в комментарии ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что в столице ожидается мороз до минус 21–24 градусов, а в регионе — до минус 22–26 градусов.

Ожидается, что в ночь на воскресенье на фоне облачности с прояснениями и отсутствия осадков мороз окрепнет в столице до 19–21 градуса, местами — до минус 24 градусов, а в Подмосковье будет 17–22 градуса ниже нуля, местами — до минус 26 градусов, — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в воскресенье в Московском регионе ожидается похолодание до минус 25 градусов. По ее словам, сильные морозы прогнозируются как ночью, так и в дневные часы.

Кроме того, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что за первые 10 дней января в городе выпала половина месячной нормы осадков в виде снега. Высота снежного покрова в центральных районах достигла 28 сантиметров. По его словам, в отдельные годы в начале месяца этот показатель был выше: 50 сантиметров в 1980 году, 48 сантиметров в 2010 году и 42 сантиметра в 2011 году. Синоптик также отметил, что к новогодним праздникам в городе уже лежал значительный слой снега.

