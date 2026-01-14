Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 10:57

Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов

Синоптик Позднякова: в воскресенье в Московском регионе похолодает до минус 25

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В воскресенье в Московском регионе похолодает до минус 25 градусов, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сильные морозы будут как в ночное, так и в дневное время суток.

Наиболее сильные морозы в Московском регионе будут перед Крещением, 17 и 18 января. В выходные дни в Подмосковье температура опустится до минус 25 градусов. Даже дневная температура 17-го числа будет в пределах минус 15–20 градусов. В принципе, среднесуточная температура будет почти на 10 градусов ниже климатической нормы. К 19 января, хотя погоду еще будет определять антициклон, морозы начнут ослабевать. На Крещение мы прогнозируем минус 10–15 градусов, что на один или два градуса ниже климатической нормы, — пояснила Позднякова.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что погодные аномалии в Москве станут происходить чаще и будут более разрушительными. По его словам, речь идет о ливневых наводнениях, смерчах и экстремальной жаре.

погода
Москва
прогнозы
метеорологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области
Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.