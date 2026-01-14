Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов Синоптик Позднякова: в воскресенье в Московском регионе похолодает до минус 25

В воскресенье в Московском регионе похолодает до минус 25 градусов, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сильные морозы будут как в ночное, так и в дневное время суток.

Наиболее сильные морозы в Московском регионе будут перед Крещением, 17 и 18 января. В выходные дни в Подмосковье температура опустится до минус 25 градусов. Даже дневная температура 17-го числа будет в пределах минус 15–20 градусов. В принципе, среднесуточная температура будет почти на 10 градусов ниже климатической нормы. К 19 января, хотя погоду еще будет определять антициклон, морозы начнут ослабевать. На Крещение мы прогнозируем минус 10–15 градусов, что на один или два градуса ниже климатической нормы, — пояснила Позднякова.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов заявил, что погодные аномалии в Москве станут происходить чаще и будут более разрушительными. По его словам, речь идет о ливневых наводнениях, смерчах и экстремальной жаре.