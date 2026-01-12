Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 18:14

В Петербурге за новогодние праздники выпала половина месячной нормы осадков

Синоптик Колесов: в Петербурге высота сугробов достигла 28 сантиметров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге за первую декаду января выпала половина месячной нормы осадков в виде снега, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. Высота снежного покрова в центре города достигла 28 сантиметров.

Количество осадков в виде снега в первой декаде января в Санкт-Петербурге <...> составило 51% от месячной нормы. <...> В период зимних каникул высота снега в городе увеличилась до 28 сантиметров в центре, 23 сантиметров в Кронштадте и до 19 сантиметров в Ломоносове, — говорится в сообщении.

Для сравнения: в начале января высота снежного покрова в Петербурге в отдельные годы превышала текущие показатели. Так, в 1980-м она достигала 50 сантиметров, в 2010-м — 48 сантиметров, а в 2011-м — 42 сантиметров. Синоптик подчеркнул, что к новогодним праздникам в городе уже лежал значительный слой снега.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фoбoс» Михаил Леус сообщил, что в Республике Коми зафиксированы самые высокие сугробы. Высота снежного покрова в регионе достигла 76 сантиметров. Также высокие сугробы наблюдаются в Нижегородской области — там снежный покров составляет 60 сантиметров. Кроме того, крупный снежный покров отмечен во Владимирской и Костромской областях.

