15 января 2026 в 18:08

Пирог, который покорит всех: нежная песочная основа, кисло-сладкая смородина и нежный крем. Мой рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Магия этого десерта в контрасте текстур. Снизу — рассыпчатое маслянистое песочное тесто, сверху — нежный, почти суфлейный сметанный слой с лопнувшими от жара ягодками. Вместе они создают идеальную гармонию.

Для песочной основы просеиваю в миску 220 г муки, 25 г сахарной пудры, щепотку соли и 0,5 ч. л. разрыхлителя. Добавляю 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Перетираю руками в мелкую крошку. Добавляю 1 яйцо и быстро замешиваю ком теста. Скатываю в шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 20–30 минут.

Тесто раскатываю в круг по размеру формы (диаметром 22–24 см). Перекладываю в форму, формирую бортики высотой 3-4 см. Вилкой делаю частые проколы по всему дну. Накрываю пергаментом, сверху насыпаю груз (сухой горох, фасоль) и отправляю в разогретую до 170 °C духовку на 10 минут. Затем вынимаю, снимаю груз с пергаментом и даю основе немного остыть.

Черную смородину (300 г) промываю, обсушиваю. Смешиваю ягоды с 1 ст. л. кукурузного крахмала. Равномерно распределяю их по предварительно испеченной основе.

Готовлю заливку: в миске взбиваю яйцо с 110 г сахара до легкой пены. Добавляю 340 г сметаны (15–20%) и 1 ст. л. кукурузного крахмала. Взбиваю венчиком до однородности.

Аккуратно заливаю сметанной смесью ягоды в форме. Отправляю пирог в духовку, разогретую до 170 °C, на 35–40 минут. Заливка должна схватиться и слегка подрумяниться по краям, но оставаться нежной в центре. Даю пирогу полностью остыть в форме, только потом нарезаю.

еда
рецепты
пироги
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
