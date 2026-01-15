Атака США на Венесуэлу
В Коми сообщили об увеличении количества пострадавших от взрыва гранаты

Минздрав Коми: количество пострадавших от взрыва гранаты возросло до 12

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число пострадавших при инциденте в центре профессиональной подготовки МВД в Коми увеличилось до 12 человек, сообщает региональное Министерство здравоохранения на своей странице во «ВКонтакте». Семь пациентов находятся в республиканской больнице, а пять — в Городской Эжвинской больнице, причем четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

В Коми республиканской больнице сейчас находится семь пациентов, в Городской Эжвинской больнице — пять пациентов, из них четыре в очень тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал «112» называет большее количество пострадавших. По словам журналистов, в результате инцидента ранения получили 18 человек.

Ранее стало известно о взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время учебных занятий. По словам представителей региональных властей, причиной инцидента стала детонация светошумовой гранаты.

Позже в пресс-службе Министерства внутренних дел по Республике Коми заявили о начале проверки по факту взрыва в учебном центре. Там уточнили, что во время занятий в помещении прозвучал хлопок, после чего возник пожар на кровле, который был быстро локализован.

