15 января 2026 в 19:55

Котлеты из индейки с зеленью — в аэрогриле сохраняется аромат трав

Котлеты из индейки с зеленью — в аэрогриле сохраняется аромат трав Котлеты из индейки с зеленью — в аэрогриле сохраняется аромат трав Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовление котлет из индейки в аэрогриле позволяет получить полезное блюдо с минимальным использованием масла. Для фарша потребуется 500 граммов филе индейки, одна небольшая луковица, 100 граммов мякоти кабачка или цуккини, 50 граммов овсяных хлопьев, соль и специи по вкусу.

Филе индейки и лук измельчают в мясорубке или блендере. Кабачок натирают на мелкой терке и слегка отжимают от лишнего сока. Овсяные хлопья заливают небольшим количеством воды для набухания. Все компоненты соединяют, добавляют соль, молотый перец и тщательно вымешивают до однородности. Из полученной массы формируют котлеты средней величины.

В аэрогриле устанавливают температуру 190 градусов. Котлеты размещают на решетке, чтобы обеспечить циркуляцию горячего воздуха со всех сторон. Время приготовления в аэрогриле составляет 20–25 минут. За это время образуется аппетитная румяная корочка, а внутри котлеты остаются сочными благодаря добавлению овощей.

Котлеты из индейки в аэрогриле подают с овощным гарниром или легким салатом. Такой способ термической обработки делает блюдо подходящим для диетического и детского питания, сохраняя при этом насыщенный вкус и нежную текстуру.

