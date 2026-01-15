Атака США на Венесуэлу
Раскрыто число малышей, рожденных в прифронтовом регионе с начала 2026 года

В ДНР с начала 2026 года родились 114 девочек и 105 мальчиков

В ДНР с начала 2026 года родились 219 детей, сообщила пресс-служба регионального правительства. Из них 114 девочек и 105 мальчиков.

Рождаемость в ДНР. С начала года появились на свет 219 малышей. 105 мальчиков и 114 девочек, — сказано в сообщении.

Вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина напомнила, что в России действует национальный проект «Семья». Одно из ключевых направлений проекта — повышение рождаемости и поддержка родителей, подчеркнула она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичным специалистам удалось привести в порядок более 1100 километров инженерных коммуникаций в ЛНР и ДНР. C 2022 по 2025 год в новых регионах страны также было восстановлено более 2,6 млн квадратных метров дорог. Особое внимание уделяется социальным объектам и поддержанию жизнедеятельности городов в экстренных условиях.

Глава ДНР Денис Пушилин до этого сообщил, что в республике есть проблемы с водоснабжением из-за дефицита осадков и блокады со стороны Украины. Он добавил, что для устранения последствий водной блокады необходимо восстановить канал Северский Донец — Донбасс.

