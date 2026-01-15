Атака США на Венесуэлу
Аэрогриль вместо духовки: рыбный стейк получается сочным

Приготовление рыбного стейка в аэрогриле позволяет получить сочное филе с аппетитной корочкой, используя минимум масла. Для такого блюда достаточно взять один стейк лосося или форели весом около 200–250 граммов, дольку лимона, щепотку прованских трав, соль и молотый перец.

Перед приготовлением рыбный стейк промокают бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем натирают смесью соли, перца и сушеных трав. Сверху можно разместить тонкие ломтики лимона.

В аэрогриле устанавливают температуру 200 градусов. Рыбный стейк размещают на решетке, чтобы горячий воздух циркулировал со всех сторон. Время приготовления составляет 12–15 минут в зависимости от толщины куска. Главное преимущество приготовления в аэрогриле — образуется равномерная золотистая корочка, а внутри рыба остается нежной и сочной.

Готовый стейк из рыбы подают сразу, дополнив свежими овощами или зеленым салатом. Такой способ приготовления идеально подходит для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусных и полезных блюд. Рыбный стейк в аэрогриле станет отличным вариантом для быстрого ужина или обеда.

