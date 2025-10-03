Что будет, если пожарить селедку как стейк? Результат поразит!

Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:55

Шотландский стейк из селедки — это традиционное шотландское блюдо, которое сочетает в себе нежное рыбное филе, ароматные специи и простоту приготовления. Главная особенность рецепта — сохранение сочности и насыщенного вкуса селедки при минимальной обработке.

Для приготовления шотландского стейка из селедки используют 2-3 свежие или соленые сельди, тщательно очищенные и нарезанные на порционные стейки. Рыбу приправляют 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. перца и любимыми специями, а затем обжаривают на сковороде или запекают в духовке до золотистой корочки. Иногда добавляют 2 ст. л. лимонного сока или пучок свежей зелени для свежести и аромата.

Процесс приготовления простой: стейки из селедки маринуют 15–20 минут, затем обжаривают на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны до готовности. Шотландский стейк из селедки можно подавать с картофелем, свежими овощами или зеленью, что делает блюдо сытным и полезным.

Попробуйте приготовить шотландский стейк из селедки дома, чтобы насладиться традиционной кухней Шотландии. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола, удивляя насыщенным вкусом и сочностью каждой порции.

Ранее мы поделились рецептом французского татина.

национальная кухня
стейк
рыба
селедка
