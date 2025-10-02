Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 23:23

Прощай, шарлотка! Этот французский пирог из яблок стал хитом на моей кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Яблочный татин — это классический французский десерт, который сочетает в себе мягкие яблоки, сладкую карамель и хрустящее тесто. Главный секрет блюда — правильная карамелизация фруктов, которая делает вкус пирога насыщенным и ароматным.

Для приготовления яблочного татина используют 6–8 свежих яблок твердых сортов, чтобы они сохраняли форму во время запекания. Тесто выбирают слоеное или песочное — примерно 250 г, оно идеально сочетается с мягкими фруктами и карамелью. Для карамели понадобится 150 г сахара и 80 г сливочного масла. Иногда в рецепт добавляют 1 ч. л. корицы, которая подчеркивает аромат и придает десерту особую теплоту.

Процесс приготовления прост: яблоки выкладывают в форму с карамелью, сверху накрывают тестом и запекают 25–30 минут до золотистой корочки. После выпечки пирог аккуратно переворачивают, и на поверхности появляется блестящая карамельная глазурь.

Попробуйте приготовить яблочный татин дома, чтобы насладиться настоящим вкусом Франции. Этот десерт станет идеальным завершением обеда или праздничного стола, удивив гостей и семью своим изысканным ароматом и нежной текстурой.

Анна Скворцова
А. Скворцова
