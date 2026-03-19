Тайское рыбное карри — готовлю вместо надоевшей ухи. Нежное филе в ароматной зеленой пасте: восторг в тарелке

Хотите удивить гостей, но не хотите проводить весь день у плиты? Это тайское карри — идеальное решение.

Что понадобится

Для рыбы: филе белой рыбы (треска, пикша, хек) — 600 г, сок лимона — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л.

Для пасты карри: перец чили — 2 шт., репчатый лук — 1 шт., пучок кинзы — 1 шт., стебель лемонграсса — 1 шт., цедра лайма — с 1 шт., семена кориандра — 1 ч. л., зира — 1 ч. л., черный перец горошком — 5 шт., рыбный соус — 2 ст. л., соль — 0,5 ч. л.

Как я его готовлю

Филе рыбы промываю, тщательно обсушиваю бумажным полотенцем, сбрызгиваю лимонным соком и оставляю под пищевой пленкой. Для пасты карри сначала прокаливаю на сухой сковороде кориандр, зиру и перец горошком около 30 секунд до появления аромата, затем перетираю их в ступке с солью.

В чашу блендера отправляю очищенный от семян чили, нарезанные лук, кинзу, лемонграсс и цедру лайма, измельчаю до состояния однородной массы. Соединяю зеленую смесь с растертыми специями, рыбным соусом и одной столовой ложкой масла — паста готова.

Противень застилаю промасленным пергаментом, выкладываю куски рыбы, густо смазываю их приготовленной пастой и отправляю в разогретую до 180 °C духовку ровно на 10 минут. Подавать лучше сразу, чтобы в полной мере ощутить сочность рыбы.

