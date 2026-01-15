Чтобы свекольный салат съедался без остатка: простой рецепт с жареным луком и фишками — свекла станет любимым овощем

Этот салат легко переворачивает представление о свекле — она получается яркой, ароматной и совсем не «скучной». Жареный лук, пикантная заправка и свежая зелень делают вкус насыщенным и запоминающимся. Такой салат исчезает со стола первым, даже если к свекле раньше относились прохладно.

Ингредиенты: свекла вареная — 5 шт., лук репчатый — 1 крупный, чеснок — 3 зубчика, соевый соус — 1 ст. л., растительное масло — 30–40 г, сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л. (по вкусу), черный перец — по вкусу, укроп или кинза — небольшой пучок, зеленый лук — по желанию. Для заправки: рисовый уксус или яблочный — 1 ч. л., кунжутное масло — 1 ч. л. (по желанию).

Приготовление: отварную свеклу натрите на терке для корейской моркови или на крупной терке. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, соевый соус, соль, сахар, перец, уксус и кунжутное масло, хорошо перемешайте. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого цвета и насыщенного аромата. Горячий лук вместе с маслом сразу переложите к свекле — это и есть главная фишка салата. Добавьте мелко нарезанную зелень, еще раз аккуратно перемешайте и дайте настояться 5–10 минут.

Салат получается сочным, ароматным и очень аппетитным — даже те, кто раньше не любил свеклу, просят добавку.

