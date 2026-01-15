Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 19:53

«Должно быть и то и другое»: москвичи обсудили одиноких 40-летних мужчин

Москвичи назвали провалом отсутствие семьи у мужчин в 40 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отношение к мужчинам, не создавшим семью к 40 годам, вызывает споры среди москвичей, передает газета «Взгляд», ссылаясь на свой опрос. Часть опрошенных считает такую ситуацию неудачей, другие — естественным выбором или обстоятельствами.

Мужчина в 40 лет без семьи и детей — это скорее провал. В этом возрасте уже должно быть и то и другое, — сказал один из респондентов.

По словам одной из девушек, женщины часто косо смотрят на 40-летних без семьи и воспринимают это как неспособность выстроить отношения. Она уточнила, что ситуация меняется, если мужчина уже был женат и имеет детей.

Другая участница опроса считает, что в 40 лет человек может только начинать семейный путь и осознает, на какие компромиссы готов идти. Еще один респондент подчеркнул, что в таких случаях все индивидуально и зависит как от личных принципов, так и от обстоятельств.

Ранее психолог Татьяна Гусева объяснила, что одной из главных ошибок в отношениях, которую совершают как мужчины, так и женщины, является принятие решений под влиянием эмоций. По ее словам, в такие моменты человек рискует сделать необдуманный выбор, о котором впоследствии может пожалеть.

