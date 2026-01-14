Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 09:35

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Идеальные сырники — это нежность, которая тает во рту, а не плотные резиновые лепешки. Секрет кроется в минимальном количестве муки, которая лишь слегка связывает влажный творог, и в сочном изюме, дающем сладкие взрывы в каждом кусочке. Такие сырники обладают бархатистой, почти воздушной текстурой внутри и покрываются тонкой аппетитной румяной корочкой снаружи. Поданные со струящимся медом и прохладной сметаной, они превращают обычный завтрак в маленькое сладкое блаженство.

Вам понадобится: одна пачка творога (250 г), 3 столовые ложки муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, 50 г изюма и растительное масло для жарки. Изюм предварительно залейте кипятком на 10 минут, затем обсушите. В миске разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сахар и соль, тщательно перемешайте. Всыпьте муку и изюм, аккуратно соберите тесто — оно будет мягким и немного липким. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте столовой ложкой порции теста, слегка прижимая их лопаткой. Обжаривайте сырники на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте сразу со сметаной и жидким медом.

сырники
завтраки
творог
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
