15 января 2026 в 17:53

Что можно быстро приготовить в аэрогриле: неожиданная начинка для грибов

Ищете, что можно приготовить в аэрогриле вкусного и необычного? Предлагаем вам редкий вариант — фаршированные шампиньоны с копченой говяжьей грудинкой и козьим сыром. Это блюдо поразит ваших гостей сочетанием текстур и станет звездой любого стола.

Секрет в небанальной начинке. Копченая грудинка (80 г), мелко нарезанная, даст насыщенный мясной фон, а рассыпчатый козий сыр (100 г) — пикантную кислинку. Добавьте к ним обжаренный лук-шалот (1 шт.), зубчик чеснока, чайную ложку дижонской горчицы и веточку свежего розмарина. Шляпки крупных шампиньонов (20 шт.) аккуратно очистите, удалите ножки и сбрызните оливковым маслом.

Наполните шляпки начинкой и разложите на решетке. Готовьте в аэрогриле при 180 ºC около 12–15 минут, пока сыр не подрумянится, а грибы не станут мягкими. Аромат стоит невероятный! Вот так простое устройство отвечает на вопрос, что можно приготовить в аэрогриле для настоящего гастрономического удовольствия.

Подавайте закуску сразу, пока она хрустящая. Это тот самый редкий рецепт, который доказывает: аэрогриль способен на кулинарные шедевры, выходящие далеко за рамки разогрева пиццы.

