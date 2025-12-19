Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:15

Как ни крути — эта начинка самая вкусная: готовим «Биг-лаваш» в духовке — идеальная закуска ко всему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Как ни крути — эта начинка самая вкусная: готовим «Биг-лаваш» в духовке! В основе — сочная начинка из тушёных овощей, колбасы и маринованных огурцов, завёрнутая в лаваш, смазанный ароматным соусом. После запекания в духовке рулет получается хрустящим и золотистым снаружи, но остаётся мягким внутри. Можно приготовить сразу несколько порций, чтобы не тратить время утром.

Ингредиенты: лаваш армянский крупный– 1 штука, колбаса варёная или отварное мясо – 180 г, морковь – 150 г, лук репчатый – 150 г, перец болгарский – 1 штука, огурцы маринованные – 2 штуки, зелень (петрушка, укроп) – 20 г, масло растительное – 2 ст.л., майонез (или сметана с горчицей) – 2-3 ст.л., яйцо – 1 штука для смазки, кунжут – 1 ст.л., специи (паприка, сушёный чеснок, смесь перцев) – по вкусу.

Приготовление: лук нарежьте соломкой,обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте натёртую морковь и соломку болгарского перца, жарьте 5 минут. Колбасу и огурцы нарежьте тонкой соломкой, добавьте к овощам, приправьте специями, прогрейте 3-4 минуты. В конце добавьте рубленую зелень. Лаваш смажьте майонезом. Равномерно распределите остывшую начинку, отступив от краёв 5 см. Плотно сверните лаваш рулетом, швом вниз. Смажьте рулет взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте на пергаменте при 200°C 15-20 минут до румяности. Остудите, нарежьте на порции.

Ранее мы готовили салат «Варежка Деда Мороза» с тунцом и крабовыми палочками. Простой хит на Новый год.

Проверено редакцией
Читайте также
Ничего хитровыдуманного: 3 простейшие закуски на новогодний стол — быстро и вкусно
Общество
Ничего хитровыдуманного: 3 простейшие закуски на новогодний стол — быстро и вкусно
Забудьте о канапе! Фуршетный хит из лаваша и сырка — готовим за 15 минут
Семья и жизнь
Забудьте о канапе! Фуршетный хит из лаваша и сырка — готовим за 15 минут
Замаринуйте 30 декабря: шикарные шампиньоны с перцем — закуска для новогоднего стола
Общество
Замаринуйте 30 декабря: шикарные шампиньоны с перцем — закуска для новогоднего стола
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Семья и жизнь
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Быстрый суп-согревайка или антипохмелин: нужны лишь пачка фарша и овощи — густой, вкусный и домашний
Общество
Быстрый суп-согревайка или антипохмелин: нужны лишь пачка фарша и овощи — густой, вкусный и домашний
лаваш
закуска
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С люстры капал трупный гной: дочь жертвы Спесивцева получит от него миллион
Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет
Корреспондент BBC назвал достижение Трампа с Россией
Пекарня увеличила прибыль после прямой линии Путина
ЦБ не ожидает снижения ключевой ставки «в режиме автопилота»
В Госдуме поддержали призыв Путина расширить меры поддержки семей
Нарколог назвал признаки «лица курильщика»
Пригласивший Путина на свадьбу журналист раскрыл детали торжества
Путин раскрыл, как Россия будет защищать соотечественников за рубежом
Индекс Мосбиржи отреагировал после решения ЦБ
В пекарне «Машенька» выбрали пироги для Путина
Путин подтвердил запрос на производство Ан-124 и Ил-76
Путин оценил боеспособность Вооруженных сил России
Спасавшая бойцов СВО медсестра вступилась за журналиста Аллаярова
Путин раскрыл главную тайну своей личной жизни
Проливной дождь и тепло до +5? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Путин объяснил, почему дорожают продукты
В Госдуме высказались об отказе Словакии финансово помогать Украине
Стала известна позиция Вали Карнавал по скандалу с квартирой Долиной
Бунт наемников ВСУ и «сюрприз» для Киева: новости СВО на вечер 19 декабря
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.