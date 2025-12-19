Как ни крути — эта начинка самая вкусная: готовим «Биг-лаваш» в духовке — идеальная закуска ко всему

Как ни крути — эта начинка самая вкусная: готовим «Биг-лаваш» в духовке! В основе — сочная начинка из тушёных овощей, колбасы и маринованных огурцов, завёрнутая в лаваш, смазанный ароматным соусом. После запекания в духовке рулет получается хрустящим и золотистым снаружи, но остаётся мягким внутри. Можно приготовить сразу несколько порций, чтобы не тратить время утром.

Ингредиенты: лаваш армянский крупный– 1 штука, колбаса варёная или отварное мясо – 180 г, морковь – 150 г, лук репчатый – 150 г, перец болгарский – 1 штука, огурцы маринованные – 2 штуки, зелень (петрушка, укроп) – 20 г, масло растительное – 2 ст.л., майонез (или сметана с горчицей) – 2-3 ст.л., яйцо – 1 штука для смазки, кунжут – 1 ст.л., специи (паприка, сушёный чеснок, смесь перцев) – по вкусу.

Приготовление: лук нарежьте соломкой,обжарьте на масле до прозрачности. Добавьте натёртую морковь и соломку болгарского перца, жарьте 5 минут. Колбасу и огурцы нарежьте тонкой соломкой, добавьте к овощам, приправьте специями, прогрейте 3-4 минуты. В конце добавьте рубленую зелень. Лаваш смажьте майонезом. Равномерно распределите остывшую начинку, отступив от краёв 5 см. Плотно сверните лаваш рулетом, швом вниз. Смажьте рулет взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Запекайте на пергаменте при 200°C 15-20 минут до румяности. Остудите, нарежьте на порции.

