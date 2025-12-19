Новый год-2026
Добрый Новый год по старинке: классический крабовый салат с зеленым луком — просто и вкусно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Справляем Новый год по старинке, готовим классический крабовый салат с зелёным луком. Этот салат — простой, вкусный и сытный вариант, который отлично подойдёт как для повседневного, так и для праздничного стола. Сочетание нежных крабовых палочек, варёных яиц, рассыпчатого риса, свежих огурцов, сладкой кукурузы и яркого зелёного лука создаёт гармоничную текстуру и вкус.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, варёные яйца — 3 шт., варёный рис — 150 г, огурец — 1–2 шт., кукуруза консервированная — 100 г, зелёный лук — 20 г, майонез — 2–3 ст. л., соль — по вкусу.

Приготовление: крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками, яйца сварите вкрутую и нарежьте кубиками. Огурцы нарежьте мелкими кубиками, зелёный лук мелко порубите. Сваренный рис остудите. В салатник выложите все ингредиенты, добавьте кукурузу, при необходимости немного соли, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Подавайте салат охлаждённым.

Ранее мы готовили салат «Варежка Деда Мороза» с тунцом и крабовыми палочками. Простой хит на Новый год.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
