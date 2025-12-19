Салат «Варежка Деда Мороза» с тунцом и крабовыми палочками — простой хит на Новый год

Салат «Варежка Деда Мороза» моментально притягивает взгляд — настолько красиво он выглядит, что его почти жалко трогать. И когда приходит время попробовать, вкус оказывается не менее впечатляющим, чем внешний вид. Это идеальный выбор для детского праздника или новогоднего стола, который точно удивит гостей.

Для приготовления понадобятся: 120 г длиннозёрного риса, 240 г консервированного тунца, 2 яйца, 250 г крабовых палочек, 100 г твёрдого сыра и 100–150 г майонеза.

Рис отваривают до рассыпчатости, яйца варят вкрутую и натирают, сыр измельчают на тёрке, тунца разминают вилкой. На плоском блюде формируют контур варежки из риса, слегка утрамбовывают и смазывают майонезом. Сверху выкладывают тунца, яйца, затем развернутые крабовые палочки красной стороной вверх, формируя «варежку». Манжету посыпают сыром, а майонезом можно нарисовать снежинки. Салат охлаждают 30–40 минут перед подачей.

