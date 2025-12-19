Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:29

Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе

Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Креветки отварите в подсоленной воде с веточкой тархуна. Охладите. Основой послужат запеченные дольки корневого сельдерея, которые станут сладкими и рассыпчатыми. Готовим гель: свежевыжатый сок розового грейпфрута уварите вдвое с агар-агаром, остудите до состояния нежного желе. В глубокой тарелке выложите сельдерей, сверху — креветки. Крошите между ними гель, который будет таять во рту. Для остроты добавьте несколько колечек маринованного перца халапеньо. Полейте все ароматным маслом, настоянном на цедре того же грейпфрута и черном перце.

Ранее мы писали о сытном и изысканном салате с утиной грудкой

Читайте также
Детский молочный коктейль из пломбира — новогодняя магия
Семья и жизнь
Детский молочный коктейль из пломбира — новогодняя магия
Креветки с хрустящей грушей: необычный салат за 20 минут
Семья и жизнь
Креветки с хрустящей грушей: необычный салат за 20 минут
Без пяти двенадцать в новогоднюю ночь ставлю на стол салат «Комплимент»: элитарный рецепт с креветками
Общество
Без пяти двенадцать в новогоднюю ночь ставлю на стол салат «Комплимент»: элитарный рецепт с креветками
Мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом
Общество
Мини-бургеры из слоеного теста — праздничная закуска в красивой подаче и с вкусным соусом
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
Семья и жизнь
Мягкая закуска из сыра и творога: пожилые родственники будут благодарны
простые рецепты
быстрые рецепты
креветки
закуска
салаты
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Столкновение двух иномарок унесло шесть жизней
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.