Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе

Креветки отварите в подсоленной воде с веточкой тархуна. Охладите. Основой послужат запеченные дольки корневого сельдерея, которые станут сладкими и рассыпчатыми. Готовим гель: свежевыжатый сок розового грейпфрута уварите вдвое с агар-агаром, остудите до состояния нежного желе. В глубокой тарелке выложите сельдерей, сверху — креветки. Крошите между ними гель, который будет таять во рту. Для остроты добавьте несколько колечек маринованного перца халапеньо. Полейте все ароматным маслом, настоянном на цедре того же грейпфрута и черном перце.

