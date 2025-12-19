Новый год-2026
Замаринуйте 30 декабря: шикарные шампиньоны с перцем — закуска для новогоднего стола

Замаринуйте 30 декабря! По этому рецепту шампиньоны получаются хрустящими, ароматными и невероятно вкусными. Их не нужно долго консервировать — уже через 12 часов в холодильнике грибочки готовы к подаче. Идеальная закуска к картошке, мясу или просто к бокалу пива.

Ингредиенты: шампиньоны свежие– 500 г, лук репчатый – 1 шт., перец болгарский красный – ½ шт., чеснок – 3 зубчика. Для маринада: вода – 1 л, уксус столовый 9% – 80 мл, соль – 1,5 ст.л., сахар – 1 ст.л., масло растительное – 1 ст.л., лавровый лист – 1 шт., перец чёрный горошком – 5-6 шт., сушёный майоран или орегано – 1 ч.л.

Приготовление: грибы очистите, быстро отварите в подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг. Для маринада в кипящую воду добавьте лавровый лист, перец горошком и майоран, проварите 2 минуты. Снимите с огня, добавьте уксус, масло, соль и сахар, размешайте. В глубокую керамическую или стеклянную ёмкость уложите грибы (целые или разрезанные пополам), сверху — нарезанный полукольцами лук, кубики перца и пластинки чеснока. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой, дайте полностью остыть. Уберите в холодильник минимум на 12 часов.

Ранее мы готовили салат «Варежка Деда Мороза» с тунцом и крабовыми палочками. Простой хит на Новый год.

