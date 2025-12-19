В Госдуме назвали одну из ключевых тем прямой линии с Путиным

Безопасность Калининграда стала одной из ключевых тем прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам депутата, этот вопрос был актуален для многих россиян.

Мое личное внимание привлек вопрос безопасности Калининградской области. Я ждал ответ по этой теме, как и многие россияне. Путин четко сказал, что любые попытки нападения на эту территорию будут жестко пресечены. Я согласен, пусть держатся от Калининграда подальше, здоровее будут, — высказался Колесник.

Парламентарий также отметил высокую значимость прошедшей прямой линии. По его словам, интерес россиян к жизненным проблемам говорит об их уверенности в скорой победе в СВО.

Эта прямая линия была не самой продолжительной, но, на мой взгляд, крайне значимой. Вопросы показали настроение народа: все настолько уверены в победе, что не зацикливаются на одной теме и интересуются реальными проблемами. Европа только и твердит о смерти, а мы за жизнь. Также хочу отметить, что президент абсолютно не обратил внимания на небольшую провокационность западных журналистов. Путин очень спокойно ответил, объяснив по существу четкую политику России другим странам, — заключил Колесник.

Ранее Путин заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления. По его словам, возможная блокада региона будет чревата крупномасштабным вооруженным конфликтом.