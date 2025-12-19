Путин рассказал о последствиях возможной блокады Калининградской области

Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, любые возможные угрозы Калининградской области, включая блокаду региона, будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

Надеюсь, что этого (блокады Калининградской области - NEWS.ru) не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать, — сказал президент России.

Ранее бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность удара по Калининградской области. По его словам, в военных планах необходимо отказаться от представления о Калининграде как о неприступной крепости. По мнению экс-командующего, Варшава и ее союзники должны создать стратегические дилеммы, которые могли бы сдержать якобы «агрессивные намерения» России.