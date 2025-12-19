Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 15:43

Путин рассказал о последствиях возможной блокады Калининградской области

Путин: Россия будет уничтожать любые угрозы Калининградской области

19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, которая проходит в Гостином дворе. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, любые возможные угрозы Калининградской области, включая блокаду региона, будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.

Надеюсь, что этого (блокады Калининградской области - NEWS.ru) не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать, — сказал президент России.

Ранее бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский заявил, что Польша и другие страны НАТО рассматривают возможность удара по Калининградской области. По его словам, в военных планах необходимо отказаться от представления о Калининграде как о неприступной крепости. По мнению экс-командующего, Варшава и ее союзники должны создать стратегические дилеммы, которые могли бы сдержать якобы «агрессивные намерения» России.

Владимир Путин
Калининградская область
блокада
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин ответил на вопрос, есть ли у него настоящий друг
Путин рассказал, какой видит Россию через 200 лет
Путин признался, что квартира в Кремле не видела ремонта с девяностых
Путин ответил, записывал ли он когда-нибудь «кружочки» близким
Путин высказался об оккультизме и «всяких колдунах»
Путин призвал добиваться того, чтобы российские школьники «включали мозги»
Диетолог предупредил, кому крайне опасно есть селедку
Путин заявил, что не собирается писать мемуары
Путин надиктовал послание потомкам в капсулу времени
В Госдуме ответили, когда будет снят мораторий на штрафы за задержку жилья
Герой России раскрыл, какие люди считаются основным костяком в зоне СВО
Путин отметил роль MAX в цифровом суверенитете России
«Я узнаю»: Путин пообещал изучить дело журналиста Винатье
Путин высказался о ценах на льготные лекарства в аптеках
Путин раскрыл число российских бойцов в зоне СВО
Путина попросили отремонтировать дорогу на Крайнем Севере
В Астрахани задержали подозреваемого в избиении гандбольного тренера
Путин посчитал некорректным вопрос журналиста из США
Ведущие западные СМИ следят за выступлением Путина
В Британии поставили крест на Украине после саммита в Брюсселе
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке
Общество

Встречайте Новый год с новым салатом «Сказка»: изобилие вкусов на одной тарелке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.